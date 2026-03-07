करियर और जॉब राशिफल:

वर्कप्लेस पर आज आपके कार्यों की सराहना हो सकती है. किसी अप्रेज़ल, इंक्रीमेंट या रेटिंग से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है. यदि अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है तो एच.आर. से विनम्रता से फॉलो-अप करना फायदेमंद रहेगा. आप अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे और सीनियर्स से तारीफ भी सुनने को मिल सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक और गूगल ऐड्स से अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. ऑडियंस टार्गेटिंग को बेहतर बनाकर और खर्च को नियंत्रित करके मुनाफा बढ़ाया जा सकता है. बिजनेस से जुड़ी कोई यात्रा की योजना बन सकती है. भूमि या वाहन की खरीद-फरोख्त से जुड़े कार्य भी बिना बाधा के पूरे होने के योग हैं.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा. प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. आज आपको अपने पार्टनर से वही बात सुनने को मिल सकती है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन करियर से जुड़े तनाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त नींद आपके लिए लाभकारी साबित होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन शानदार रहेगा. अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा. विकेंड का सही उपयोग कर अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत करें.

भाग्यशाली अंक और रंग:

लकी नंबर – 6

लकी कलर – ब्लैक

उपाय:

आज गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों को धन लाभ होगा?

हाँ, आकस्मिक धन लाभ और बिजनेस से अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.

2. क्या आज नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है?

अप्रेज़ल या रेटिंग से जुड़ी सकारात्मक खबर मिलने की संभावना बन रही है.

3. क्या आज प्रेम जीवन अच्छा रहेगा?

हाँ, लव लाइफ में सकारात्मक संवाद और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.