Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेष राशि को विदेश यात्रा व जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

सिंह राशि को भाग्य का साथ, व्यापार में लाभ होगा।

कन्या राशि के अविवाहितों के विवाह के सुंदर योग।

कुंभ राशि की महत्वपूर्ण मुलाकात, रुका धन मिलेगा।

Tarot Rashifal 25 April 2026: शनिवार का दिन कुंभ राशि के लिए महत्वपूर्ण मुलाकातों और रुके हुए धन की प्राप्ति का संकेत दे रहा है. वहीं, सिंह राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कन्या राशि के अविवाहितों के लिए विवाह के सुंदर संयोग बन रहे हैं, जबकि मिथुन और कर्क राशि वालों को आज सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के कार्ड विश्लेषण से जानें अपनी राशि का सटीक भविष्यफल.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. साथ ही आज आपको अपने जीवनसाथी का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए समय काफी उत्तम रहने वाला है. आज आपको अपनी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. वाद-विवाद से मानसिक कष्ट बढ़ेगा.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा. इसलिए यदि आप कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल, जल्दबाजी न करें. सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करें उसके पश्चात ही कोई निर्णय करे.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता सता सकती है. सहनशक्ति से काम ले और कार्यक्षेत्र में दूसरो के सामने अपने को असहज महसूस न होने दे.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को भाग्य का पूरा सहारा मिलेगा. साथ ही व्यापार और कार्यक्षेत्र में दिन लाभप्रद रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के अविवाहितों के लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है. आज आपके विवाह के योग बन रहे हैं. आज आपकी अपनों से भेट हो सकती है. पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है की व्यर्थ की भागदौड़ से बचें और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें. आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी. दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में आज वृद्धि देखने को मिलेगी. हालांकि, आज का दिन स्वास्थ्य के मामले में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें आपको चोट आदि लगने की संभावना है.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को आज कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं आज आपके रुके हुए कार्यो में प्रगति होगी परन्तु आपकी सक्रियता महत्वपूर्ण रहेगी.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज अपने काम को लेकर काफी फोकस और स्पष्ट रहने वाले हैं. जिसकी वजह से आप कार्यस्थल और घर पर सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों की आज किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. इतना ही नहीं आज आपका मनोबल मजबूत रहेगा. रुका धन मिलेगा. समाज में सम्मान मिलेगा. व्यापार में नई योजनाओं के शुभारंभ की संभावना है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड की गणना के अनुसार, मीन राशि के लोगों को आज अपने कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग नहीं मिल पाएगा. हालांकि, आज आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत है. तभी आपके काम सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे. परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.