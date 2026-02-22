Tarot Prediction 23 February 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
Tarot Card Reading 23 February 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.
Tarot Card Reading 23 February 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया आज आपकी राशि के लिए करियर, धन और रिश्तों को लेकर क्या संकेत दे रही है? आइए जानते हैं 23 फरवरी 2026 का विशेष टैरो राशिफल.
मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को आज आज कामकाज के लिए नए कार्य किए जा सकते हैं. आपके लिए दिन पक्ष में रहने वाला है. जटिल समस्याओं का समाधान मिलेगा, बिगड़ती हुई धन की स्थिति अब थोड़ी राहत देने वाली हो जाएगी.
वृषभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज गृहस्थी, दांपत्य से संबंधित मामलों का तनाव भी ठीक होगा. हालांकि, आज आपको नए कार्यों में मित्र वर्ग से वांछित सहयोग मिलने वाला है.
मिथुन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज किसी बात को लेकर मानसिक तनाव काफी हद तक कम होने वाला है. आज आपको संतान से संबंधित समस्याएं भी काफी कम हो जाएंगी. राजकीय कार्यों में लाभ होगा.
कर्क टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों का भाग्य और धर्म आदि की बातों पर ध्यान केंद्रित रहने वाला है. आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. उत्तरार्द्ध में लोकप्रियता पुनः बुलंदियों पर होगी.
सिंह टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशिवालों का ध्यान आज खर्च पर केंद्रित रहने वाला है. आज अपनी सेहत का ख्याल रखें आपको शीत प्रकृति के रोग सता सकता है. खान पान की अनियमितता से बचना चाहिए.
कन्या टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को फिलहाल, भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे. आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से माह कष्टप्रद रहेगा.
तुला टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को आज अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत है. आपके भीतर कुछ अहंकार युक्त भावनाएं पनप सकती हैं जिससे घर-परिवार में आपकी जनप्रियता घट सकती है.
वृश्चिक टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक इन दिनों काफी ऊंचे ख्यालों में खोए रहेंगे. हालांकि, कुछ कल्पनायें आपके मन को व्यथित कर सकती है. नई परियोजनाओं की शुरुआत करें और दूसरों का सहयोग लेने में हिचक न दिखाएं.
धनु टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को इस समय कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है. दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक रहेगा. नवीन रोजगार प्राप्ति में सहायता मिलेगी.
मकर टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को इस समय कुछ नए कार्यों की योजना बनानी चाहिए. ग्रह स्थितियां अनुकूल होने के कारण संघर्ष अनुरूप सफलता का प्रतिशत भी अच्छा होगा.
कुंभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठे प्रभावशाली लोग आपका पक्ष लेंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु आप प्रयासरत रहेंगे. मन में शांति होगी.
मीन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को इस अवधि में वित्तीय कार्य निपटाना और नए निवेश करने से लाभ मिलेगा. साथ ही आपको आजीविका के क्षेत्र में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. राजकीय कार्यों में लाभ होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL