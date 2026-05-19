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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 20 May 2026: धनु राशि वालों को वापस मिलेगा बरसों से रुका हुआ धन, सिंह की आर्थिक स्थिति में होगा बड़ा सुधार

Tarot Rashifal 20 May 2026: धनु राशि वालों को वापस मिलेगा बरसों से रुका हुआ धन, सिंह की आर्थिक स्थिति में होगा बड़ा सुधार

Tarot Card Rashifal 20 May 2026: मिथुन को भाग्य का साथ व कर्क राशि को विवाह का योग. धनु को मिलेगा अटका धन, और मीन राशि के जातक गुस्से पर काबू रखें. पढ़ें टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 May 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal: बुधवार का दिन मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद खुशनुमा रहने वाला है. मिथुन राशि के लोगों को भाग्य का पूरा सहारा मिलेगा और व्यापार में लाभ होगा, वहीं कर्क राशि के अविवाहित जातकों के लिए विवाह के सुंदर संयोग बन रहे हैं. धनु राशि वालों का मनोबल मजबूत रहेगा और रुका हुआ धन वापस मिलेगा. दूसरी ओर, कन्या और मीन राशि के जातकों को आज वाहन चलाने और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखने की विशेष सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपके भाग्य के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करे, सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करें उसके पश्चात ही कोई निर्णय करे.

वृषभ टैरो राशिफल 
वृषभ राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. सहनशक्ति से काम ले और कार्यक्षेत्र में दूसरो के सामने अपने को असहज महसूस न होने दे.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा साबित होने वाला है. मिथुन राशि के लोगों को आज भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा. साथ ही आज का दिन आपके लिए व्यापार और कार्यक्षेत्र में दिन लाभप्रद रहने वाला है. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही कर्क राशि के अविवाहितों के लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है. आज आपके लिए विवाह के योग बनेगे. आपकी अपनों से भेंट होगी. पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को फिलहाल, व्यर्थ की भागदौड़ से बचें और मानसिक संतुलन बनाकर रखें. आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा काफी मजबूत होगी. आपको सलाह है कि दिखाएं और आडंबरों से दूर रहें.

कन्या टैरो राशिफल 
कन्या राशिवालों के लिए आज आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी. साथ ही आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी. स्वास्थ्य के मामले में यह समय अच्छा नहीं है. वाहन ध्यान से चलाएं चोट लगने की सम्भावना है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को आज कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, रूके हुए कार्यो में प्रगति होगी परन्तु आपकी सक्रियता महत्वपूर्ण रहेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी आक्रामक रहने वाला है. आपके इरादे बहुत स्पष्ट रहेंगे जिसकी वजह से आप कार्यस्थल और घर पर सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों की आज का दिन महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी. मनोबल मजबूत रहेगा. रुका धन मिलेगा. समाज में सम्मान मिलेगा. व्यापार में नई योजनाओं के शुभारंभ की संभावना है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवालों के लिए आज का दिन कार्यस्थान पर अधिक प्रतिस्पर्धा रहेगी. पराक्रम से बिगड़े कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे. परिवार में मतभेद उभरेंगे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा. अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और अधिक रोचक बनाएं. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को फिलहाल, अपने क्रोध और जलन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. जल्दबाजी से काम करने से नुकसान की आशंका है. यह समय संतान के लिए भी हितकारी नहीं है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 19 May 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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