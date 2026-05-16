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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 17 May 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगा विदेश से बड़ी सफलता का समाचार, मिथुन की आर्थिक स्थिति में होगी वृद्धि, जानें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 17 May 2026: सिंह राशि वालों को मिलेगा विदेश से बड़ी सफलता का समाचार, मिथुन की आर्थिक स्थिति में होगी वृद्धि, जानें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal 17 May 2026: सिंह राशि को विदेश से मिलेगी बड़ी सफलता और मिथुन की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत. कर्क को नौकरी में पद-प्रतिष्ठा का लाभ. जानें टैरो राशिफल

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 May 2026 05:02 PM (IST)
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Tarot Rashifal: रविवार का दिन सिंह और मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. सिंह राशि के लोगों को निवेश और विदेश दोनों ही मामलों में अचानक कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, जबकि मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए काम पूरे होंगे. वहीं, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को आज मानसिक तनाव और पारिवारिक विवादों से बचने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपके भाग्य के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है. आपको सलाह है कि आज कोई भी योजना बनाएं तो उसे गुप्त रखने की कोशिश करें. खर्च की अधिकता के कारण मानसिक तनाव होगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोग आज रचनात्मक क्रिया कलापों में हिस्सा लेंगे. साथ ही आपकी कुछ नए लोगों से जान-पहचान बढ़ेगी जिससे आगामी समय में ये लोग आपके काम आ सकते है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशिवालों के लिए दिन आर्थिक मामलों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि देखने को मिलेगी. साथ ही आपके रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे. जीवनसाथी से बनाया हुआ तालमेल ही आपको वांछित सम्भल देगा. ऋण लेने की स्थितियां आयेंगी.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन नौकरीपेशा जातकों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ दिलाएगा. यदि आप व्यवसायी है तो समय अनुकूल है, कार्य व्यवसाय को गति दे तो वांछित लाभ होगा.

सिंह टैरो राशिफल 
सिंह राशिवालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आपको निवेश और विदेश दोनों से अचानक ही कोई सफलता दिलाने वाला समाचार प्राप्त हो सकता है. साथ ही आज आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी. इतना ही नहीं आपको लोगों का पूरा समर्थन हासिल होगा.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को उच्चाधिकारियों के मध्य योजनाओं को गति देने की बैठक हो सकती हैं. भूमि भवन संबंधी कार्य व्यवसाय लाभदायक रहेगा. आज आपकी सेहत काफी ठीक रहने वाली है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को कामकाज में वांछित गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा. आप शैक्षिक क्षेत्रों में किसी सफल शख्सियत से प्रभावित होंगे. आज आपको अपनी संतान से खुशी का समाचार मिलेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज कामकाज करते समय बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है. आपको पूंजी निवेश से पहले किसी भी कंपनी की वैधता निजी स्तर पर जांच लें, वरना आपको हानि हो सकती हैं. बार बार के व्यावसायिक ऊंच नीच, घरेलू कलह व सामंजस्यता की कमी के कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के लिए नए कार्य व्यवसाय प्रारंभ करना आज शुभ रहने वाला है. आज आप अपने सामाजिक जीवन में मित्रों के साथ निजी या गुप्त रहस्यों का हल निकाल सकते हैं.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए आज घर परिवार का वातावरण कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है. किसी बात को लेकर आपका ससुराल पक्ष से तनाव उपस्थित हो सकता है. साथ ही अपनी सेहत का ख्याल रखें आपका स्वास्थ्य थोड़ा गडबड भी हो सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों को आज कोई ऐसी सूचना और संदेश मिल सकता है जिससे आपकी महत्वाकांक्षाओं को नए पर लगा सकते हैं. हालांकि, अधिक यात्राएं होने के कारण आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों के लिए आज किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है. वित्तीय मामलों में अपको व्यस्तता बनी रहेगी. बैक्टीरिया और संक्रामक रोगों से बचना चाहिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 16 May 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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