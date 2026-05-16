Kal Ka Rashifal: 17 मई 2026 रविवार को वृश्चिक राशि को होगा बड़ा धन लाभ और मकर के घर गूंजेगी शहनाई, जानें कल का राशिफल
Kal ka Rashifal: रविवार आपके लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानें ग्रहों की चाल का आपके करियर, वित्त और सेहत पर प्रभाव. पढ़ें 17 मई 2026 का सटीक राशिफल और पंचांग.
Kal ka Rashifal: 17 मई 2026, रविवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार सुख, समृद्धि और नई योजनाओं की शुरुआत के लिए विशेष रहने वाला है. कल रात्रि 09:41 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल दोपहर 02:32 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद बेहद शुभ रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा.
विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से शंख, शोभन, बुधादित्य, रूचक, अतिगंड, वाशि और सुनफा योग का महासंयोग बन रहा है. विशेष रूप से मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को रूचक योग का लाभ मिलेगा. कल वृश्चिक राशि के जातकों के आर्थिक लक्ष्य पूरे होंगे, वहीं मकर राशि के घर विवाह की शहनाई गूंज सकती है.
कल चंद्रमा पूरे दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए कल दो विशेष समय उपलब्ध हैं: सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ का चौघड़िया). हालांकि, दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान सावधानी बरतें.
आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.
मेष राशि (Aries)
कल का दिन आपके लिए कुछ मानसिक उलझनें लेकर आ सकता है. आप परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी कोई सदस्य आपसे नाराज हो सकता है.
- Career: बिजनेस के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा. जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.
- Finance: कल किसी को भी धन उधार देने से बचें, क्योंकि उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है.
- Caution: किसी भी कानूनी मामले में सावधानी बरतें.
- शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9
वृष राशि (Taurus)
कल का दिन आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तम रहेगा. वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और साथ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा.
- Career: करियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कल कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है.
- Finance: जो लोग किसी योजना में धन निवेश करने की सोच रहे हैं, वे उसके नीति-नियमों को अच्छी तरह समझ लें.
- Love/Family: जीवनसाथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बनेगी. मित्रों के साथ मौज-मस्ती में समय बीतेगा.
- शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन कुछ समस्याओं और मानसिक बेचैनी से भरा रह सकता है. मन काम में कम लगेगा.
- Career: बिजनेस कर रहे लोगों के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. सामाजिक क्षेत्र के लोग अपने काम पर फोकस बनाए रखें.
- Finance: यदि आपने पहले किसी योजना में धन लगाया था, तो कल उससे नुकसान होने की आशंका है.
- Health: पिताजी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है. विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से राहत मिलेगी.
- शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन बेहद आनंदमय रहने वाला है. सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा धन व्यय होगा, जिससे शत्रु पक्ष परेशान रहेगा.
- Career/Travel: किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है.
- Finance: आर्थिक मामलों में स्पष्टता के साथ आगे बढ़ें.
- Property: यदि आप अपने घर को रिनोवेट (जीर्णोद्धार) कराना चाहते हैं, तो कल का दिन शुरुआत के लिए अच्छा है.
- Family: संतान के भविष्य की योजनाओं को बनाने में सफल रहेंगे.
- शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7
सिंह राशि (Leo)
कल का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा. आपको अपनी किसी पुरानी गलती के लिए पछतावा हो सकता है.
- Career: व्यवसाय में कल कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच-विचार कर लें. यदि पार्टनरशिप में काम शुरू किया है, तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा.
- Family: परिवार में चल रही कलह को दूर करने के लिए किसी वरिष्ठ सदस्य से सलाह-मशविरा करना हितकर होगा. संतान से किया वादा पूरा करना होगा.
- शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1
कन्या राशि (Virgo)
कल का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, भले ही लोग इसे आपका स्वार्थ समझें.
- Career/Finance: यदि व्यवसाय में धन की कमी आ रही थी, तो कल किसी बैंक या संस्था से ऋण (उधार) आसानी से मिल सकता है. बड़े फैसले बुजुर्गों की मदद से लें.
- Education: विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान देना होगा, मन भटकने की आशंका है.
- Social: पुराने मित्र से मिलने का सुखद मौका मिलेगा.
- शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6
तुला राशि (Libra)
तुला राशि वालों के लिए कल का दिन खुशियाँ लेकर आने वाला है. जीवनसाथी के साथ मिलकर भविष्य के लिए कुछ विशेष प्लानिंग करेंगे.
- Career: नौकरीपेशा लोग अपने काम में ढील देने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.
- Family: परिवार के सदस्यों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा.
- Caution: कोई विरोधी आपके खुशी के पलों में बाधा डालने का प्रयास कर सकता है. छोटे बच्चों के लिए उपहार ला सकते हैं.
- शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8
वृश्चिक राशि (Scorpio)
कल का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बेहतर रहने वाला है. यदि किसी से धन उधार लिया था, तो उसे काफी हद तक चुकाने में सफल रहेंगे.
- Career: बिजनेस से संबंधित कोई बड़ी डील फाइनल करने का शानदार मौका मिलेगा.
- Property: नई संपत्ति का सौदा करते समय उसके चल व अचल पहलुओं की जांच गहराई से कर लें, धोखे की आशंका है.
- Health: आँखों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है, डॉक्टर से परामर्श जरूर लें.
- शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3
धनु राशि (Sagittarius)
कल आपके अंदर दूसरों के प्रति परस्पर सहयोग की भावना बनी रहेगी. प्रभावशाली लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग आपको मिलता रहेगा.
- Career: नौकरी में मनपसंद काम मिलने से आपकी प्रसन्नता और प्रशंसा दोनों बढ़ेगी. व्यवसाय की नई योजनाओं में धन लगाना शुभ रहेगा.
- Family: संतान पक्ष की ओर से कल कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है.
- Caution: अत्यधिक खर्चों के कारण बजट बिगड़ सकता है; दूसरों के बहकावे में आकर किसी गलत बात की हामी न भरें.
- शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4
मकर राशि (Capricorn)
कल का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. घर में भाई या बहन के विवाह की बात पक्की होने से माहौल खुशनुमा और उत्सव जैसा हो जाएगा.
- Family: संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी. हालांकि, परिवार के किसी सदस्य से खरी-खोटी सुननी पड़ सकती है, जिससे बचें.
- Health: स्वास्थ्य को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं, सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें.
- शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10
कुंभ राशि (Aquarius)
कल आपकी निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व सुधार होगा, जो आपको लाभ दिलाएगा. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर और मजबूत होगी.
- Career: व्यवसाय में अजनबी लोगों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा वे आपके काम में बाधा खड़ी कर सकते हैं.
- Love: प्रेम जीवन जी रहे लोगों के बीच चल रहा आपसी तनाव कल दूर होगा.
- Education: विद्यार्थियों को किसी बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने का बेहतरीन मौका मिलेगा.
- Caution: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बाद में समस्या हो सकती है.
- शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11
मीन राशि (Pisces)
मीन राशि वालों के लिए कल का दिन नौकरी में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है, जिसके बाद आप नौकरी बदलने का विचार बना सकते हैं.
- Career: बिजनेस में कल कोई बहुत बड़ा फैसला न लें, अन्यथा बाद में पछतावा हो सकता है.
- Love/Family: जीवनसाथी की ओर से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा.
- Caution: माता-पिता किसी बात पर आपसे नाराज हो सकते हैं; पारिवारिक समस्याओं पर मिल-बैठकर चर्चा करना बेहतर होगा.
- शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12
Ketu Transit 2026: मघा नक्षत्र के तीसरे पद में केतु, अगले 32 दिनों तक इन 3 राशियों को निवेश और सेहत में बरतनी होगी भारी सावधानी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL