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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Horoscope 14 April 2026: मिथुन और मकर राशि वाले सेहत को लेकर रहें सतर्क, जानें आपकी राशि के लिए नीतिका शर्मा का सटीक विश्लेषण

Tarot Horoscope 14 April 2026: मिथुन और मकर राशि वाले सेहत को लेकर रहें सतर्क, जानें आपकी राशि के लिए नीतिका शर्मा का सटीक विश्लेषण

Tarot Horoscope: टैरो राशिफल 14 अप्रैल 2026 सिंह को सम्मान और धनु को निवेश से लाभ मिलेगा. मिथुन, तुला और वृश्चिक राशि वाले सतर्क रहें.नीतिका शर्मा के विश्लेषण से जानें सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Apr 2026 02:00 PM (IST)
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  • सिंह राशि को मान-सम्मान, धनु को निवेश से लाभ होगा।
  • मिथुन, वृश्चिक को पारिवारिक, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा।
  • मेष को कठिनाइयां, वृषभ को संघर्ष के बाद धन लाभ मिलेगा।
  • कर्क के कार्य अधूरे, कन्या संतान के विवाह में सफल।
  • तुला को गलत निर्णय से परेशानी, वृश्चिक को स्त्री से कष्ट।
  • मकर मित्रों से व्यवहार, कुंभ को यात्रा में सावधानी बरतनी होगी।
  • मीन को शत्रुओं से परेशानी, करीबी से मांगलिक कार्य संपन्न।

Tarot Horoscope 14 अप्रैल 2026: मंगलवार का दिन सिंह राशि के लिए मान-सम्मान और धनु के लिए निवेश से लाभ के संकेत दे रहा है. वहीं, मिथुन और वृश्चिक राशि के जातकों को पारिवारिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के सटीक विश्लेषण के साथ जानें, आज आपके कार्ड्स करियर और स्वास्थ्य को लेकर क्या चेतावनी दे रहे हैं.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. आज आपको कुछ परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. आज आपके मन में किसी न किसी बात को लेकर उलझन भी रहेगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को आज हर काम बहुत ही संयम से करने की जरूरत है. साथ ही आज व्यापारियों को भी संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. आज आपके लिए धन लाभ और बचत के अच्छे योग बन रहे हैं.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों को आज घरेलू मामले में कुछ हद तक परेशानियां रह सकती हैं. माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है. परिवार में आपसी तालमेल एवं सौहार्द की कमी होगी.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य अभी अधूरे रहने वाले हैं. , उन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करें. गलत संगति या नशे की लत से बचें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को समाज में मान सम्मान मिलेगा. सामाजिक क्षेत्र में लोग आपसे काफी प्रसन्न होंगे. नौकरीपेशा जातकों को और व्यापारियों को लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ व्यावसायिक योग्यताओं को निखारने का अवसर प्राप्त होगा.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोग व्यावसायिक गतिविधियों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. इस राशि के कुछ लोगों को आज अपनी संतान के वैवाहिक प्रयासों में सफलता मिल सकती है. हालांकि, आज आपको माता के स्वास्थ्य के कारण कुछ चिंता रहेगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों को आज उनका कोई गलत निर्णय परेशानी में डाल सकता है. इसलिए थोड़ा सोच समझकर ही कोई फैसला करें. जायदाद के मामलों में कोई पेशेवर व्यक्ति परेशानियां दे सकता है, किन्तु बुद्धिमत्ता व सावधानी से आप बच सकते है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज किसी स्त्री के कारण आपको मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पडे़गा. प्रेम प्रसंगों के लिहाज से यह समय तनावपूर्ण हो सकता है. क्रोध से बचें, पक्षियों को दाना डालें.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन पूंजी निवेश के मामले में बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है. आज आपको पूंजी निवेश से लाभ मिलेगा. हालांकि, अत्यधिक परिश्रम व अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होगा. धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए कुछ अधिक प्रयास करने होंगे. उदर संक्रमण, पाचन संस्थान के रोग परेशान करेंगे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए फिलहाल, यात्रा के योग बन रहे हैं. इस दौरान किसी अजनबी पर भरोसा न करें. इस समय जब आप अपने जीवन के संघर्ष के दौर से गुजर रहे होंगे तो अधिक परिश्रम करने से आपकी सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को आज प्रत्यक्ष रूप से शत्रुओं से परेशानी होगी. सोच समझकर कार्य की रूपरेखा तय करें. वहीं, आज करीबी व्यक्ति के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 13 Apr 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

14 अप्रैल 2026 को सिंह राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

14 अप्रैल 2026 को सिंह राशि वालों को समाज में मान-सम्मान मिलेगा और लोग उनसे प्रसन्न रहेंगे। नौकरीपेशा और व्यापारियों को लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

मिथुन और वृश्चिक राशि वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहेगा?

मिथुन राशि वालों को घरेलू मामलों में परेशानी हो सकती है और माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों को किसी स्त्री के कारण मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है।

धनु राशि के लिए 14 अप्रैल 2026 को निवेश से जुड़े क्या संकेत हैं?

धनु राशि के लिए 14 अप्रैल 2026 का दिन पूंजी निवेश के मामले में बहुत लाभकारी साबित होगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा।

14 अप्रैल 2026 को किन राशियों को सफलता मिल सकती है?

द्वादशी तिथि और शुक्ल योग के कारण मेष, वृषभ, सिंह और धनु राशियों को सफलता मिलने के संकेत हैं।

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