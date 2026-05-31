Aaj ka Dhanu Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी टीम को संभालने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण कोई इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयी रिजाइन कर सकता है, जिससे काम पर असर पड़ेगा; रिटेंशन पर ध्यान दीजिए, टीम से खुलकर बात करिए और उनकी समस्याएं सुनिए. बिजनेस में विपरीत परिस्थितियां और लेबर से तालमेल नहीं बैठाना आपको कड़ी चुनौती दे सकती हैं. आज आप पर आलस्य हावी हो सकता है जिसके चलते आपके हाथ से कोई बड़ी डील निकल सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन अत्यधिक सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. वर्कप्लेस पर आप फालतू के विवादों से दूरी बनाकर रखें अन्यथा दिन आपके लिए परेशानियों से भरा रहेगा. वर्कस्पेस से जुड़ी कुछ समस्याओं में उलझने की संभावना है. नौकरी में किसी से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, अपनी वाणी और गुस्से पर पूरी तरह काबू रखें, केवल अपने काम पर फोकस करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चेतावनी लेकर आया है. आज ओ.एम.आर. शीट भरने जैसी गलती या सिली मिस्टेक्स होने के चांसेज हैं; एग्जाम में जल्दबाजी मत करिए, हर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, टाइम मैनेजमेंट पर फोकस रखिए और लास्ट में सारे आंसर रिचेक करिए ताकि मेहनत बेकार न जाए.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर संवाद करने का है. आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं आएंगी, अपने जीवन साथी के साथ प्यार और सद्भाव बनाए रखें. प्रेमी से किया गया कोई प्रॉमिस आप पूरा नहीं कर पाएंगे जिससे बोलचाल बंद हो सकती है, शांत रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें चंद्रमा के कारण आज मानसिक तनाव, सिरदर्द और आंखों में थकान की समस्या परेशान कर सकती है. कर्मचारियों के इस्तीफे और परीक्षा की चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें. रात को समय पर सोएं ताकि मानसिक शांति बनी रहे.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने और सिली मिस्टेक्स से बचने के लिए देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाएं. आज रविवार के दिन सुबह या शाम को किसी मंदिर में भगवान विष्णु के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं और उन्हें केसर का तिलक लगाकर गुरु स्तोत्र का पाठ करें.

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