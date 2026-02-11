Tarot Card Reading 12 february 2026: टैरो कार्ड्स यह इशारा कर रहे हैं कि 12 फरवरी 2026 का दिन भावनाओं पर नियंत्रण और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का है. कई राशियों के लिए मान-सम्मान में बढ़ोतरी और परिवार से जुड़ी खुशियाँ मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ लोगों को गुस्से, उतावलेपन और बेवजह के टकराव से दूर रहने की जरूरत होगी.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. आज आपको कुछ परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. आज आपके मन में किसी न किसी बात को लेकर उलझन भी रहेगी.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को आज हर काम बहुत ही संयम से करने की जरूरत है. साथ ही आज व्यापारियों को भी संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. आज आपके लिए धन लाभ और बचत के अच्छे योग बन रहे हैं.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों को आज घरेलू मामले में कुछ हद तक परेशानियां रह सकती हैं. माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है. परिवार में आपसी तालमेल एवं सौहार्द की कमी होगी.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य अभी अधूरे रहने वाले हैं. , उन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करें. गलत संगति या नशे की लत से बचें.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को समाज में मान सम्मान मिलेगा. सामाजिक क्षेत्र में लोग आपसे काफी प्रसन्न होंगे. नौकरीपेशा जातकों को और व्यापारियों को लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ व्यावसायिक योग्यताओं को निखारने का अवसर प्राप्त होगा.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोग व्यावसायिक गतिविधियों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. इस राशि के कुछ लोगों को आज अपनी संतान के वैवाहिक प्रयासों में सफलता मिल सकती है. हालांकि, आज आपको माता के स्वास्थ्य के कारण कुछ चिंता रहेगी.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों को आज उनका कोई गलत निर्णय परेशानी में डाल सकता है. इसलिए थोड़ा सोच समझकर ही कोई फैसला करें. जायदाद के मामलों में कोई पेशेवर व्यक्ति परेशानियां दे सकता है, किन्तु बुद्धिमत्ता व सावधानी से आप बच सकते है.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज किसी स्त्री के कारण आपको मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पडे़गा. प्रेम प्रसंगों के लिहाज से यह समय तनावपूर्ण हो सकता है. क्रोध से बचें, पक्षियों को दाना डालें.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन पूंजी निवेश के मामले में बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है. आज आपको पूंजी निवेश से लाभ मिलेगा. हालांकि, अत्यधिक परिश्रम व अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होगा. धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए कुछ अधिक प्रयास करने होंगे. उदर संक्रमण, पाचन संस्थान के रोग परेशान करेंगे.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए फिलहाल, यात्रा के योग बन रहे हैं. इस दौरान किसी अजनबी पर भरोसा न करें. इस समय जब आप अपने जीवन के संघर्ष के दौर से गुजर रहे होंगे तो अधिक परिश्रम करने से आपकी सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को आज प्रत्यक्ष रूप से शत्रुओं से परेशानी होगी. सोच समझकर कार्य की रूपरेखा तय करें. वहीं, आज करीबी व्यक्ति के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.