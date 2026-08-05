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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 6 August 2026: वृषभ की खुलेगी पैतृक संपत्ति से किस्मत, सिंह और कुंभ के बढ़ेगा दफ्तर में कद; पढ़ें, टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal 6 August 2026: वृषभ की खुलेगी पैतृक संपत्ति से किस्मत, सिंह और कुंभ के बढ़ेगा दफ्तर में कद; पढ़ें, टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 6 August 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. धनु को पदोन्नति का लाभ, मकर को विदेशी धन. वृषभ को पैतृक संपत्ति की खबर. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Aug 2026 07:01 PM (IST)
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Tarot Rashifal 6 August 2026: अगस्त महीने का यह गुरुवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में प्रमोशन, विदेशी स्रोतों से लाभ और संपत्ति मामलों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज धनु राशि वालों को पदोन्नति और मकर राशि वालों को विदेशी स्रोतों से धन लाभ होगा, वहीं कर्क राशि के जातकों को अपनी सेहत और संपत्ति के फैसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा ही रहेगा. इस राशि के जो लोग रचनात्मकता क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें आज विशेष लाभ मिल सकता है. साथ ही आज साझेदारी में किए गए कामकाज में आपको सफलता मिल सकती है. लेकिन, कोशिश करें की आप आज फिजूल खर्च न करें.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन करियर के मामले में अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा. आज आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. साथ ही आपको छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता मिलने के आसार हैं. आपको सलाह है कि आज जल्दबाजी में किसी सामान की खरीदारी न करें. वरना आप बेकार की वस्तुओं पर पैसे खर्च कर सकते हैं.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक मिथुन राशि के लोगों के लिए दिन व्यापार के मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज व्यापार में नई पार्टनरशिप से प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं. साथ ही व्यापारी वर्ग के लोग आज विस्तार करने को लेकर योजनाओं पर काम शुरु करेंगे. जीवनसाथी की खुशी के लिए आप कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. आज आप अपने सेहत को लेकर काफी परेशान रहेंगे. जिस वजह से आप काम में पूरी तरह से अपना मन नहीं लगा पाएंगे. आपको सलाह है कि आज संपत्ति से जुड़े निर्णय फिलहाल न लें. आज क्रोध करने से बचें और कोशिश करें की आप संतुलन बनाकर चलें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपने प्रोफेशनल जीवन में उन्नति दिलाने वाला रहेगा. आज आपके विचार और आइडिया से अधिकारी वर्ग के लोग प्रभावित और खुश होंगे. साथ ही आज आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी मजबूत होगी. वहीं, आज आपको निवेश के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोग आज अपना ऑफिस के कामकाज पर काफी पैसा खर्च कर सकते हैं. साथ ही आज आपके कार्यक्षेत्र में ग्रोथ और सम्मान मिलेगा. आज आपको मन में किसी कीमती रत्न की खरीदारी का मन बन सकता है. करियर में भी तरक्की के योग बन रहे हैं. बस निर्णय सोच समझकर लें.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों आज अपनी लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेंगे. साथ ही आज आप टीमवर्क और सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाने में सफल रहेंगे. आज आप जो भी काम आत्मविश्वास के साथ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी. आज पुराने निवेश आपको लाभ दिला सकते हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशिवालों के लिए आज का किसी किसी नई शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आप भावनात्मक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे. समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा. आप अपने जमा किए हुए धन से आज काफी कीमती वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आय के मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आपको आय के कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं. साथ ही आपको पदोन्नति मिलने के साथ साथ अच्छा लाभ भी मिलेगा. आज समाज में आपकी लोगों के साथ जान पहचान बढ़ेगी. साथ ही आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत रहेगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को अपने स्रोतों से लाभ मिलने के संकेत हैं. साथ ही आज व्यापारी वर्ग के लोगों को विदेशी स्रोतों से लाभ मिल सकता है. आपको सलाह है कि भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें. आज आपके कुछ पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को आज अपने सामाजिक नेटवर्क से लाभ मिल सकता है. साथ ही आपके नए संपर्क भी लाभ दिलाने में मदद करें. आज आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे. व्यापारियों को विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों को आज कार्यस्थल पर कुछ बदलाव का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. लेकिन, आपके खर्चे काफी रहेंगे कोशिश करें की आप अपने खर्चों को थोड़ा सीमित रखें. आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 05 Aug 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Card Reading Tarot Horoscope Rashifal Tarot Rashifal 6 August 2026
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