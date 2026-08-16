Tarot Rashifal 17 August 2026: अगस्त महीने का यह सोमवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में साहसिक कदम उठाने, वित्तीय मजबूती और संपत्ति के मसलों पर सजग रहने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मिथुन और कर्क राशि वालों को व्यापारिक लाभ व धन वृद्धि के शानदार योग हैं, वहीं सिंह राशि के जातकों को भूमि विवाद और वृषभ राशि वालों को कार्यस्थल पर गलतफहमियों से बचने की सख्त जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों पर आज कामकाज का अधिक दबाव रहने वाला है. जिस वजह से आप काफी थकान महसूस कर सकते हैं. साथ ही आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी संतुलित और अच्छी रहेगी. लेकिन, बढ़ते खर्च आपके मन पर बोक्ष डाल सकते हैं. अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे तो कामकाज सुचारू रूप से पूरे हो जाएंगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार वृषभ राशि के लोगों को आज कामकाज में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. सहकर्मियों या व्यापारिक भागीदारों के साथकामकाज को लेकर गलतफहमियां बनने की संभावना है. इसलिए अपनी बातचीत को थोड़ी स्पष्ट रखें. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. इस समय आपके लिए धैर्य और समझदारी की सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक साबित होने वाला है. आज आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा साथ ही आपके विरोधी परास्त होंगे. साथ ही आज आप कुछ साहसिक कदम भी उठा सकते हैं. आज उठाए गए जोखिमपूर्ण निर्णय आपको धन में वृद्धि कराने वाले साबित होंगे. जिससे मन बहुत प्रसन्न रहेगा.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोग आज का दिन सफलता प्रदान करने वाला साबित होगा. आज आपके मन में कामकाज को लेकर नए व्यापारिक विचार आएंगे. बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की तो आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है. अपने हुनर को लोगों के सामने रखें.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोग आज घर परिवार की चिंताओं के कारण थोड़ा परेशान रह सकते हैं. वहीं, आज आपके लिए यात्रा के योग भी बन रहे हैं. आज भूमि संपत्ति से जुड़ी विवाद आपके सामने आ सकता है. वहीं, आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. लेकिन उधार दिए गए धन की वसूली में कठोर रुख अपनाना पड़ सकता है.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों आज अटके हुए कार्यों में प्रगति करेंगे. साथ ही आज आपका मनोबल भी पहले से काफी मजबूत होगा. हालांकि, आज आपको अपने काम पूरे करने के लिए छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. आपको सलाह है कि आज अपनी वाणी को थोड़ा मधुर रखें. वरना रिश्तों में खटास आ सकती है.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को आज अपने सहकर्मियों की भावना का सम्मान करने की जरूरत है. किसी को भी आज नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें, वरना संबंध बिगड़ सकते हैं. वहीं, आज भाग्य का साथ आज आपको मिलेगा. वहीं, आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर रहेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्डस की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के मन आज परोपकार और सहयोग की भावना से भरा रहेगा. आज आप दूसरों की मदद करेंगे जिससे आपको संतोष मिलेगा. कठिन परिस्थितियां भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं. आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य हर परिस्थिति को आपके पक्ष में बदल देगा.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोग आज बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपने कामकाज करेंगे. आज आप कामकाज में काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे. एकांत में किया गया कार्य अधिक प्रभावशाली और सफल रहेगा. आर्थिक दृष्टि से देखे तो आपके खर्चों में आज कमी आएगी. कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बना रहेगा.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोग आज अपने टारगेट को लेकर उत्साह से भरपूर रहेंगे. हालांकि दूसरों पर दबाव डालने से बचना जरूरी है. आपको सलाह है कि आज किसी से भी ज्यादा इच्छाएं न रखें वरना आप निराश हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें और धैर्य से आगे बढ़ें.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों का मन आज थोड़ा उदास हो सकता है ऐसा आपके काम समय से पूरे न होने के कारण होगा. थोड़े आराम और एकाग्रता के बाद आप फिर से काम में जुट जाएंगे. आर्थिक रुप से दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. आपको छोटे-छोटे लाभ प्राप्त होंगे.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों का ध्यान आज आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की ओर रहेगा. आज आप किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं. जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी. लेकिन, अपनी सेहत को लेकर लापरवाही न करें. आत्मिक संतोष के साथ-साथ संतुलन बनाकर चलना आपके लिए जरूरी होगा.

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