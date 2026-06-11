हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 12 June 2026: सिंह राशि वालों को वापस मिलेगा रुका हुआ पैसा, मकर के लिए बन रहे हैं बंपर आर्थिक लाभ के योग, जानें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 12 June 2026: सिंह राशि वालों को वापस मिलेगा रुका हुआ पैसा, मकर के लिए बन रहे हैं बंपर आर्थिक लाभ के योग, जानें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 12 June 2026: टैरो राशिफल, सिंह को मिलेगा रुका हुआ पैसा व मकर को आर्थिक लाभ के योग. मेष के व्यापार में होगी उन्नति, वहीं वृषभ अड़चनों से और कर्क राशि वाले विवादों से खुद को दूर रखें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Jun 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 12 June 2026: टैरो रीडिंग, शुक्रवार का दिन सिंह, मकर, मेष और मिथुन राशि के जातकों के लिए सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी और तगड़ा धन लाभ लेकर आया है. सिंह राशि के लोगों के लिए आज रुका हुआ धन वापस मिलने के मजबूत योग हैं, वहीं मकर राशि के जातकों को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर और बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा. मेष राशि वालों को व्यापारिक पार्टनरशिप से बड़ा मुनाफा हो सकता है. दूसरी ओर, वृषभ, कर्क और कन्या राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र की अड़चनों, मानसिक तनाव और कमाई से ज्यादा खर्चों के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक रिश्तों को मजबूत प्रदान करने वाला रहेगा. व्यापार में साझेदारी से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है. मित्रों से मुलाकात या छोटी यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कामकाज में आगे बढ़ें. उनकी सलाह है आपको सफलता मिल सकती है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को आज कार्यक्षेत्र में काफी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. ज्यादा भागदौड़ करने से बचें और योजना बद्ध तरीके से काम करें. उचित अवसर की प्रतीक्षा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा. आर्थिक दृष्टि से खर्च काफी ज्यादा रहने वाले हैं.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों आज काफी ज्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं. आप आज अपने कामकाज को लेकर काफी उत्साहित भी होंगे. आज आप जिन भी लोगों के साथ मिलेंगे उनके साथ पूरे उत्साह और ताजगी के साथ मिलेंगे. आज आप सुख सुविधाओं का आनंद उठाने की कोशिश करेंगे. आप मनोरंजन और शौक पर पैसा खर्च करेंगे.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के जातकों को आज कुछ विपरित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि फिलहाल, अपनी भावनाओं पर काबू पखें. विवाद की स्थिति में किसी को भी नकारात्मक प्रतिक्रिया न दें. कोशिश करें की आप अकेले में समय बिताएं. आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के मन में आज कई नए विचार आएंगे. आज आपकी रचनात्मक सोच नई योजनाओं को जन्म देंगी. इस बात का ख्याल रखें कि यह समय प्रतिस्पर्धा ऐसे में अपने हाथ से एक भी अवसर न जाने दें. ऐसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है. आज आपको अपने मित्रों का पूरा साथ मिलेगा. साथ ही आपको अपना रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों को आज अपने किसी पिता तुल्य व्यक्ति का पूरा सहयोग मिलेगा. आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित बनाने की कोशिश करेंगे. साथ ही आज आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी. जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आर्थिक मामलों में आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. लेकिन, खर्चे आपकी कमाई से अधिक रहेंगे.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोग आज अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करेंगे. आप अपने काम करने के तरीके से सभी को प्रभावित कर लेंगे. यह समय नए लोगों से संबंध मजबूत बनाने के लिए अनुकूल है. यात्रा की संभावना भी है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी अनैतिक कार्य में न पड़ें. आज आपके सामने अचानक ही संतान से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को आज अपने कामकाज को लेकर थोड़ी उलझन और असमंजस की स्थिति रह सकती है. अधिक सोचने के बजाय समय पर चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होगा. बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की तो आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाए रखें ऐसा करना ही आपके लिए शुभ रहेगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातक आज सभी तरह के विवाद और झगड़ों से दूर रहना ही पसंद करेंगे. आज आपके विरोधी आपको उकसाने की कोशिश करेंगे ऐसे में आपको कोशिश करनी है कि आप धैर्य और मन में शांति बनाकर रखें. आज आप अपने सभी पुराने अटके हुए काम पूरा करने की कोशिश करेंगे. आर्थिक मामलों में समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है. इस राशि के जो लोग विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं वह कोई नई खोज कर सकते हैं या कोई नया अवसर आपको मिल सकता है. आर्थिक रूप से दिन लाभकारी रहेगा. लेकिन, संतुलन बनाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए सामान्य रहेगा. लेकिन, आज आप घर से जुड़े कार्यों पर काफी पैसा खर्च कर सकते हैं. किसी सामाजिक समारोह या उत्सव में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा. समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहने वाला है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरौ कार्ड्स बता रहे हैं की मीन राशि के जातक हर काम में अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र नमें संघर्ष के बाद सफलता मिलने के योग हैं. आज आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं. यह यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगगी. आज आप सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहेंगे.

ये भी पढ़ें: Hair Astrology: बालों से जुड़ी ये ज्योतिषीय मान्यताएं बदल सकती हैं आपकी किस्मत! जानिए क्या करें और क्या नहीं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 11 Jun 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Rashifal 12 June 2026: सिंह राशि वालों को वापस मिलेगा रुका हुआ पैसा, मकर के लिए बन रहे हैं बंपर आर्थिक लाभ के योग, जानें टैरो राशिफल
टैरो राशिफल 12 जून 2026 सिंह, मेष और मकर राशि वालों की चमकेगी आर्थिक स्थिति; कर्क व वृषभ राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 12 June 2026: वृश्चिक राशि के स्टार्टअप को मिलेंगे बड़े इन्वेस्टर्स, तो तुला राशि के जातकों की इंटरनेशनल मार्केट में होगी बड़ी डील!
कल का राशिफल 12 जून 2026 शुक्रवार को लगेगा सर्वार्थसिद्धि योग का महासंयोग, सिंह राशि वालों को मिलेगा बड़ा जॉब ऑफर, कन्या राशि वाले रहें सावधान!
राशिफल
Tarot Rashifal 11 June 2026: टैरो राशिफल, इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की के बड़े मार्ग, जानें आपके कार्ड्स में आज क्या लिखा है!
टैरो कार्ड्स भविष्यवाणी 11 जून 2026 सिंह और वृश्चिक को बंपर आर्थिक लाभ व मकर का बढ़ेगा दबदबा; कुंभ राशि के जातक फिजूलखर्ची से बचें!
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 11 June 2026: एकादशी पर मेष राशि में महासंयोग, इन राशियों की खुलेगी तिजोरी; बाकी रहें सावधान
Aaj Ka Rashifal 11 June 2026: एकादशी पर मेष राशि में महासंयोग, इन राशियों की खुलेगी तिजोरी; बाकी रहें सावधान
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला
क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला
बिहार
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
बॉलीवुड
शादी के 9 साल बाद भी बच्चे को तरस रहीं ये एक्ट्रेस, TVF हुआ फेल, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
मोनालिसा का आईवीएफ हुआ फेल, बच्चे के लिए दर्द में एक्ट्रेस, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
क्रिकेट
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड; बांग्लादेश ने रचा इतिहास
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
इंडिया
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर अंधाधुंध फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
विश्व
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका, भारत के लिए मुश्किल कैसे?
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका?
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget