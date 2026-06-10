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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 11 June 2026: टैरो राशिफल, इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की के बड़े मार्ग, जानें आपके कार्ड्स में आज क्या लिखा है!

Tarot Rashifal 11 June 2026: टैरो राशिफल, इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की के बड़े मार्ग, जानें आपके कार्ड्स में आज क्या लिखा है!

Tarot Rashifal 11 June 2026: टैरो राशिफल, सिंह के लिए खुलेगा सफलता का मार्ग व वृश्चिक की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत. मकर का बढ़ेगा आत्मविश्वास, वहीं कुंभ राशि वाले भारी खर्चों व चिंता से सतर्क रहें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jun 2026 11:22 PM (IST)
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Tarot Rashifal 11 June 2026: टैरो रीडिंग, जून महीने का यह गुरुवार सिंह, वृश्चिक, मकर और कर्क राशि के जातकों के लिए बंपर आर्थिक लाभ और करियर में बड़ी सफलता लेकर आया है. सिंह राशि के लोगों के लिए आज सफलता का मार्ग खुलेगा और सहकर्मी उनके काम से बेहद प्रभावित होंगे. वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी. कर्क राशि के जातक अपने बेहतरीन प्रदर्शन से उच्च अधिकारियों की सराहना पाएंगे. दूसरी ओर, कुंभ और मेष राशि के जातकों को आज अत्यधिक खर्चों, मानसिक चिंता और उलझनों से बचने की विशेष सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा उलझन भरा रहने वाला है. सामाजिक मेलजोल और अपने शोक पर खर्च करेंगे. जिससे भविष्य की स्थिति मजबूत होगी. जीवनसाथी के लिए कोई उपहार या ज्वेलरी खरीदने पर धन व्यय हो सकते हैं. समझदारी और संतुलन से दिन को सहज बना पाएंगे.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. इस बात का ध्यान रखें कि आपको अच्छे अवसर बार-बार नहीं मिलते, इसलिए उन्हें पूरी शिद्दत के साथ पहचानना जरूरी है. भाग्य आपका साथ देगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे. मौज-मस्ती पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन उन्नति मिलने के लिए समय है. आप दूसरों से प्रभावित होने की बजाय अपने काम पर ध्यान देंगे और जरूरी बदलाव लाकर परिस्थितियों को बेहतर बनाएंगे. आज आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात और मनोरंजन पर पैसा खर्च हो सकते हैं.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन कलात्मक साबित होने वाला है. आज कामकाज पर छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. उच्च अधिकारी आपकी सराहना करेंगे. धन संपत्ति बढ़ाने में सफलता मिलेगी. साथ ही आज आपको अचानक लाभ भी हो सकता है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता का मार्ग खोलने वाला साबित होगा. कार्यक्षेत्र में योजनाओं को क्रियान्वित करने में आपकी पूरी मेहनत करेंगे. आत्मविश्वास से आप सभी को परास्त कर पाएंगे. आपके प्रदर्शन से सहकर्मी प्रभावित होंगे. वित्तीय मामलों में दिन बहुत ही लाभकारी साबित होगा.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ साबित होने वाला है. आज काम से ज्यादा पारिवारिक रिश्तों को सुधारने और मजबूत बनाने पर ध्यान देंगे. भाग्य आपका साथ देगा. इसलिए कोई भी जोखिम उठाना लाभकारी सिद्ध हो सकता है. लंबी दूरी की यात्रा पर धन खर्च होगा. आज यात्राएं आपकी लिए उपयोगी साबित होगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों की काम करने की ऊर्जा आज कमाल की रहेगी. आज घटनाओं का पूर्वाभास होने से आप सही निर्णय लेंगे. साथ ही आज आप अपनी काबिलियत साबित करेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहने वाला है. आपकी आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन करियर से जुड़ी योजनाओं पर आप गहराई से विचार करेंगे. उच्च अधिकारियों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें. आपकी वाणी से आप सभी लोगों को प्रभावित कर लेंगे. आज आपको भाग्य का साथ मिलने से कई कार्यों में तेजी आएगी. साथ ही आज आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से मजबूत होगी.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है. आज उत्साह और उमंग दोनों ही देखने को मिलेंगे. शांत रहकर लाभ हानि का विश्लेषण करें और फिर से आगे बढ़ें. पुराने निवेश लाभ देगा और आय का साधन बनेगा. संतुलन बनाकर चलना जरूरी है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. आपकी निर्णय क्षमता गहरी और संतुलित होगी. जिससे नए अवसर मिलेंगे. काम पूरा करने का दबाव रहेगा. आप अपनी सूझबूझ से उसे संभाल लेंगे. मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे और आर्थिक मामलों में दिन सुखद रहेगा. भविष्य की योजनाओं में स्थिरता आएगी.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के मन में चिंता बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां अधिक सहयोगी नहीं होगी. जिससे चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा. फिर भी आत्मविश्वास बनाए रखें, तभी कठिन समय से निकल पाएंगे. आर्थिक रूप से खर्च अधिक रहेंगे और आपको संचित धन पर निर्भर रहना पड़ सकता है. संयम जरूरी होगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज मीन राशि के लोगों के लिए दिन प्रभावशाली बातचीत से लोगों से काम निकलवाने में सफल रहेंगे. आज अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देंगे और खर्च और नियंत्रण में रखकर धन संचय करेंगे. दिन हर तरह से आपके पक्ष में रहेगा. सभी कार्य योजनानुसार पूरे होंगे और आप आत्मसंतोष महसूस करेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 10 Jun 2026 11:22 PM (IST)
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Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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