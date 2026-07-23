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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 23 July 2026: आय बढ़ाने के बनेंगे नए अवसर, व्यापार और नौकरी में मिलेगा शुभ समाचार

Aaj ka Dhanu Rashifal 23 July 2026: आय बढ़ाने के बनेंगे नए अवसर, व्यापार और नौकरी में मिलेगा शुभ समाचार

Sagittarius Horoscope: क्या 23 जुलाई 2026 को धनु राशि वालों की आय बढ़ेगी, व्यापार में नई डील मिलेगी और नौकरी में शुभ समाचार प्राप्त होगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रगति और नए अवसर लेकर आया है. चंद्रमा के 11वें भाव में होने और शुभ योग के प्रभाव से आय बढ़ाने की नई योजनाएं सफल हो सकती हैं. कारोबार में नई डील मिलने की संभावना है, जो भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है. यदि आप सरकारी टेंडर या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हैं, तो अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें. इससे कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या टेंडर आपके पक्ष में आ सकता है और व्यापार में मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. सरकारी विभाग से जुड़े कर्मचारियों को विशेष लाभ या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. महत्वपूर्ण मीटिंग में आपकी भागीदारी भविष्य की प्रगति का मार्ग खोल सकती है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यों को पूरा करें.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बनाई गई योजनाएं लाभदायक साबित हो सकती हैं. आय के नए स्रोत विकसित करने पर ध्यान दें. व्यापार में लाभ बढ़ने से आर्थिक आत्मविश्वास मजबूत होगा और भविष्य के निवेश की दिशा भी स्पष्ट होगी.

लव और फैमिली राशिफल

आज किसी प्रिय मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. जीवनसाथी का सहयोग और साथ आपको मानसिक सुकून देगा. प्रेम संबंधों में पुराने विवादों या अनावश्यक मुद्दों में समय न गंवाएं. सकारात्मक संवाद रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. मानसिक रूप से उत्साह बना रहेगा, जिससे कार्यक्षमता भी बेहतर रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थी आज घर के शांत वातावरण में पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. नियमित अध्ययन और सही योजना के साथ की गई तैयारी भविष्य में अच्छे परिणाम दिला सकती है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें. इससे आय में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में सफलता और मान-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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