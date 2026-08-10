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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 11 अगस्त 2026 कन्या, तुला और मीन राशि वालों पर बरसेगा पैसा, वहीं कर्क वाले फिजूलखर्ची से रहें सतर्क!

Tarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 11 अगस्त 2026 कन्या, तुला और मीन राशि वालों पर बरसेगा पैसा, वहीं कर्क वाले फिजूलखर्ची से रहें सतर्क!

Tarot Rashifal 11 August 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. कन्या को बहुगुणी धन लाभ, तुला का बढ़ेगा आत्मबल. मिथुन के संकट दूर. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Aug 2026 09:23 PM (IST)
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Tarot Rashifal 11 August 2026: अगस्त महीने का यह मंगलवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में तरक्की, आर्थिक समृद्धि और मनोबल में वृद्धि के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कन्या, तुला और मीन राशि वालों को अपार धन लाभ और सफलता मिलेगी, वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को बड़े फैसले टालने और कर्क राशि वालों को व्यापार में सतर्क रहने की सख्त जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा साबित होगा क्योंकि, आपको अपना कार्य कौशल दिखाने का पूरा मौका मिलेगा. लेकिन, आपके बढ़ते खर्च आपको थोड़ी चिंता में डाल सकते हैं. आपको सलाह है कि कामकाज में आत्मविश्वास बनाए रखें, यह समय आपके लिए तरक्की का रास्ता खोल सकता है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों का मन आज कमाई के नए स्रोत खोजने पर रहेगा. धन प्राप्ति के अवसर भी आपको मिलेंगे. आपको सलाह है कि आज तोड़ा पैसों के मामले में संभलकर रहें. आज किए गए प्रयास भविष्य में आपको स्थायी लाभ दिला सकते हैं. आपको सलाह है कि आज अपनी योजनाओं को थोड़ा गोपनीय रखें.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए गए प्रयास आज सफल साबित होंगे. लंबे समय से चले आ रही समस्याएं अब समाप्त होंगी और आप आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध बनेंगे. विवाहित जातकों को सलाह है कि आज अपने जीवनसाथी की भावनाओं की कदर करें. हालांकि, धैर्य और समझदारी से आप सभी बात आसानी से संभाल लेंगे.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि, आज आपके सभी काम बिना रुकावट के पूरे होंगे. लेकिन, अनावश्यक खर्चे आपको काफी परेशान कर सकते हैं. व्यापारी वर्ग के लोगों को सलाह है कि आज लापरवाही नुकसान दायक सिद्ध होगी. वहीं, आज आपको अपने पार्टनर के साथ समय बिताने का भी अच्छा मौका मिलेगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आज अपने विरोधियों को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना होगा. हालांकि, आज आपको अपने कामकाज में सफलता जरूर मिलेगी. वैवाहिक जीवन में आपसी सहयोग और तालमेल मजबूत होगा. आज आपके अपने आत्मविश्वास के साथ किए गए कामकाज पूरे होंगे.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता और लाभ के भरपूर अवसर लेकर आने वाला है. आज आप अपनी सोच और बुद्धि का उपयोग करके आप एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त कर सकते हैं. सामाजिक कार्य या दान के प्रति झुकाव बढ़ सकता है. घर परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों का आत्मबल आज पहले से काफी मजबूत होगा. साथ ही आज आपको हर तरफ से सफलता मिलती जाएगी. आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहने वाला है. किसी मित्र या मेहमान से मिलने का अवसर मिलेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को सलाह है कि आज कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें. कार्य में आपकी लगन और कुशलता आपको श्रेष्ठ साबित करेगी. धन प्राप्ति के संकेत भी मिल रहे हैं. आपको सलाह है कि आपके रिश्तों में आज कुछ स्पष्टता आएही. दूसरों की बातों से प्रभावित होकर दिशा न बदलें.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को आज अपने काम पर पूरा फोकस करना होगा. आज आपके सभी कार्य समय से और आसानी से पूरे होंगे. आपको अच्छा खासा धन लाभ मिल सकता है. प्रेम जीवन में दिन मिश्रित रहेगा, लेकिन बातचीत से गलतफहमी दूर हो सकती है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों का मनोबल आज काफी ऊंचा रहेगा. कार्यस्थल पर आपके सभी काम आसानी से सफल होंगे. वहीं, आज आपको धन लाभ के भी अच्छे अवसर मिलेंगे. किसी संबंधी की सेहत को लेकर आपको काफी चिंता हो सकता है. हालांकि, धैर्य और सहयोग से आपके सभी काम आसानी से हल हो जाएंगे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोग आज अपनी पूंजी का सही उपयोग करेंगे. आज किसी कारणवश आपको यात्रा करनी पड़ सकती है. जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी. परिवार का पूरा सहयोग और समर्थन भी आपको मिलने वाला है. आपको सलाह है कि आज किसी भी काम में जल्दबाजी न करें.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है. कम मेहनत में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे. धार्मिक या पुण्य कार्यों में धन खर्च करने का अवसर मिलेगा, जिससे मन को संतोष मिलेगा. आत्मविश्वास से हर कार्य में सफलता मिलेगी.

Kal Ka Rashifal 11 August 2026: कल मंगलवार को कर्क, तुला और मकर राशि वाले रहें बेहद सावधान, करियर व सेहत पर मंडराया संकट!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 10 Aug 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 11 August 2026
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