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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 10 June 2026: इन 3 राशियों के लिए शुभ संकेत, लेकिन मेष, वृश्चिक और मीन के लिए दिन भारी, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 10 June 2026: इन 3 राशियों के लिए शुभ संकेत, लेकिन मेष, वृश्चिक और मीन के लिए दिन भारी, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 10 June 2026: टैरो राशिफल: वृषभ को शत्रुओं पर मिलेगी विजय, कन्या को होगा व्यवसाय में लाभ. मकर के लिए रोजगार के संकेत, वहीं वृश्चिक और मीन को धन संबंधी मामलों में बरतनी होगी सावधानी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 05:03 PM (IST)
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Tarot Rashifal 10 June 2026: टैरो रीडिंग, बुधवार का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार, कई राशियों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. वृष, कर्क, तुला राशियों को नौकरी, व्यापार और धन के मामलों में सफलता मिलेगी, जबकि मेष, कुंभ और मीन को स्वास्थ्य, खर्च, तनाव और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. मेहनत और संयम से अधिकांश कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल

मेष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन कुछ मामलों में आपके लिए काफी प्रतिकूल रहेगा. न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य किसी कारण से गड़बड़ हो सकता है. आज कारोबार के सिलसिले में भागदौड़ अधिक रहेगी और अटके कार्य बनेंगे. धन के मामले में आपको कुछ बड़े फैसले आज लेने पड़ सकते हैं.

वृष टैरो राशिफल

वृषभ राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज भाग्य आपका साथ देगा और आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी. नौकरी में अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा. आज के दिन भौतिक सुख सुविधाओं और आय के माध्यमों में वृद्धि होगी. अजनबी के प्रति सावधान रहें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें.

मिथुन टैरो राशिफल

मिथुन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए शानदार होगा. आज आपकी नौकरी में सुधार की स्थिति बनेगी. प्रेम संबंधों में दूरियां काफी बढ़ सकती हैं और बातचीत न हो पाने की वजह से कड़वाहट बढ़ सकती है. आज किसी भी मामले में निर्णायक मोड़ पर आने की आवश्यकता नहीं है. आज आपकी फालतू खर्ची भी बढ़ेगी.

कर्क टैरो राशिफल

कर्क राशि वालों टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन आपको मेहनत का लाभ मिलेगा और परिवार के लोगों का साथ मिलेगा. भाई, बहन और बंधु-बांधवों से विचार के तालमेल का अभाव बनेगा, सहकर्मियों से भी संबंधों में भी किसी प्रकार के मतभेद हो सकते हैं. व्यक्तित्व कमजोर दिखाई देगा और आज आपको किसी मामले में निराशा मिलने से उदासी रहेगी.

सिंह टैरो राशिफल

सिंह राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन का आरंभ कुछ परेशानियों के साथ हो सकता है. दूसरी तरफ आपके विरोधी परास्त होंगे. संतान का सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में प्रभाव बना रहेगा और आज भू संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी. दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है और आज व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. धन के मामले में आज का दिन आपके लिए लाभपूर्ण रहेगा.

कन्या टैरो राशिफल

कन्या राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए खास है और आज आपको कुछ पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी. वाहन सुख में वृद्धि होगी. विकास के कार्यों में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा. व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा. व्यावसायिक लाभ में वृद्धि होगी. परिवार के लोग आपके करीब रहेंगे और संपत्ति में भी वृद्धि होगी.

तुला टैरो राशिफल

तुला राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज आपको कार्यक्षेत्र में भी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा. क्रोध पर संयम रखें और किसी बात का बुरा न मानें. आज कोध पर नियंत्रण रखना शुभ रहेगा. धन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी. नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी. व्यवसाय में किए श्रम का लाभ मिलेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल

वृश्चिक राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन शुभ नहीं है. धन की स्थिति कमजोर दिखाई देगी, इसे मजबूत बनाने का हर प्रयास बेकार होगा, माता पक्ष के किसी कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होगी. उत्तरार्द्ध में कुछ सुधार होगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे. धन के मामले में आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं. आज कुछ लोगों से आपका टकराव हो सकता है.

ये भी पढ़ें: Vastu Tips: वास्तु अनुसार रेफ्रिजेरेटर पर चिपाएं ये फ्रिज मैग्नेट, धन-ऊर्जा होगी आकर्षित

धनु टैरो राशिफल

धनु राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन भाग्य के भरोसे न रहकर आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए. ऐसा करने से आप फायदे में रहेंगे. आज भाग्य सहायक रहने पर भी कुछ क्षेत्रों में असफलता के योग हैं. अनायास लाभ प्राप्ति की संभावना बन सकती है, इसलिए रिस्क लेने की कोशिश की जा सकती है ,पर लक्ष्य को लेकर काफी गंभीरता नहीं रहेगी. इस कारण से आपका मन भटक सकता है.

मकर टैरो राशिफल

मकर राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है. रोजगार प्राप्ति के संकेत मिलेंगे. व्यवसाय में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. मनोनुकूल खर्च का वातावरण तैयार होगा और किस्मत भी आपका साथ देगी. आज आपको शापिंग करके सुख मिलेगा, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल

कुंभ राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए सफलता देने वाला है. बेहतर होगा कि आज आप सिर्फ अपनी ही बातों पर ध्यान दें और अपने काम पर फोकस करें. दूसरों की समस्याओं में पड़ने से हानि हो सकती है. शुरुआत में पारिवारिक सदस्यों से मतभेद और विवाद बढे़गा. आज धन संबंधी मामलों में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

मीन टैरो राशिफल

मीन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन आपको कुछ मामलों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. कुछ समस्याएं आपके सामने पेश आ सकती हैं और आज आपको दोस्तों के कारण किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है. मानसिक अशांति होगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. आज विरोधियों से परेशानी होगी. अकारण विवाद के कारण आशंका रहेगी. धन संबंधी चिंतन बना रहेगा. व्यवसाय में सामान्य लाभ होगा.

ये भी पढ़ें: Tarot Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: करियर, प्रेम और धन के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, जानें 12 राशियों का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 09 Jun 2026 05:03 PM (IST)
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