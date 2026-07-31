Aaj Ka Kanya Rashifal:: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार शाम 07:27 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, सौभाग्य योग और कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज सुबह 06:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व सेहत स्थान) में संचार करेंगे. छठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको पुरानी गंभीर बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए मानसिक राहत और वित्तीय मजबूती लेकर आएगा. बिजनेस के लिए लिया गया पुराना लोन समय पर चुकाने में आप पूरी तरह समर्थ होंगे, जिससे आप तनावमुक्त (Tension-Free) महसूस करेंगे. अच्छे कस्टमर ही बिजनेसमैन की असली पहचान और शान होते हैं, इसलिए ग्राहकों के साथ अपने संबंध सदैव मधुर बनाए रखें. लक्ष्य प्राप्ति में किसी निकट संबंधी का सहयोग मिलेगा और बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी प्राप्त हो सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति और मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. दफ्तर में सहकर्मियों (Co-workers) से लेकर बॉस तक सभी से आपको भरपूर सम्मान मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं. कामकाज में आ रही पुरानी रुकावटें दूर होंगी और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि फिलहाल कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी (Extra Responsibility) लेने से बचें.

लव, फैमिली और सोशल लाइफ (Love, Family & Social)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और तालमेल बना रहेगा. आप घर के बड़े-बुजुर्गों की पूरी देखभाल करेंगे और सभी दायित्वों को बखूबी निभाएंगे. माता-पिता की आशा और विश्वास से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. गोधूलि वेला (शाम के समय) में कोई शुभ समाचार मन को गुदगुदाएगा. इसके अलावा, आप पर किसी सामाजिक कार्य का दायित्व भी आ सकता है, जिसे आप बहुत ही समझदारी से पूरा कर लेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. स्टूडेंट्स सकारात्मक ऊर्जा से ओत-प्रोत होकर अपने पढ़ाई के लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे.

छठे भाव में चंद्रमा के गोचर से सेहत के मोर्चे पर बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है. पुरानी किसी गंभीर बीमारी या शारीरिक कष्ट से आज आपको मुक्ति मिलेगी. आपका स्वास्थ्य काफी बेहतर रहेगा और मन में ताजगी बनी रहेगी.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

क्रीम (Cream) शुभ अंक: 3

3 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: शुक्रवार के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को सफेद मिष्ठान या खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान शिवजी पर जल और काले तिल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी.

FAQs

Q1. 31 जुलाई 2026 को कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या फायदा होगा?

Ans. वर्कप्लेस पर कोवर्कर और बॉस से मान-सम्मान मिलेगा, कामकाज की रुकावटें दूर होंगी और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.

Q2. आज कन्या राशि के व्यापारियों को वित्तीय मोर्चे पर क्या राहत मिलेगी? A

ns. बिजनेस का पुराना लोन समय पर चुकाने में सफलता मिलेगी, जिससे आप पूरी तरह तनावमुक्त हो जाएंगे.

Q3. आज कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए कैसा दिन रहेगा?

Ans. छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पुरानी किसी गंभीर बीमारी और शारीरिक तकलीफ से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा.

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