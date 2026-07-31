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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 31 July 2026: कन्या राशि वालों को 6ठे चंद्रमा से मिलेगी गंभीर बीमारी से मुक्ति, बढ़ेगा मान-सम्मान

Kanya Rashifal 31 July 2026: कन्या राशि वालों को 6ठे चंद्रमा से मिलेगी गंभीर बीमारी से मुक्ति, बढ़ेगा मान-सम्मान

Kanya Rashifal 31 July 2026: 6ठे चंद्रमा से कन्या राशि वालों को मिलेगी गंभीर बीमारी से मुक्ति, जॉब में बढ़ेगा मान-सम्मान! पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 31 Jul 2026 06:36 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal:: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार शाम 07:27 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, सौभाग्य योग और कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज सुबह 06:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु व सेहत स्थान) में संचार करेंगे. छठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको पुरानी गंभीर बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए मानसिक राहत और वित्तीय मजबूती लेकर आएगा. बिजनेस के लिए लिया गया पुराना लोन समय पर चुकाने में आप पूरी तरह समर्थ होंगे, जिससे आप तनावमुक्त (Tension-Free) महसूस करेंगे. अच्छे कस्टमर ही बिजनेसमैन की असली पहचान और शान होते हैं, इसलिए ग्राहकों के साथ अपने संबंध सदैव मधुर बनाए रखें. लक्ष्य प्राप्ति में किसी निकट संबंधी का सहयोग मिलेगा और बिजनेस से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी प्राप्त हो सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति और मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. दफ्तर में सहकर्मियों (Co-workers) से लेकर बॉस तक सभी से आपको भरपूर सम्मान मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं. कामकाज में आ रही पुरानी रुकावटें दूर होंगी और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि फिलहाल कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी (Extra Responsibility) लेने से बचें.

लव, फैमिली और सोशल लाइफ (Love, Family & Social)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और तालमेल बना रहेगा. आप घर के बड़े-बुजुर्गों की पूरी देखभाल करेंगे और सभी दायित्वों को बखूबी निभाएंगे. माता-पिता की आशा और विश्वास से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. गोधूलि वेला (शाम के समय) में कोई शुभ समाचार मन को गुदगुदाएगा. इसके अलावा, आप पर किसी सामाजिक कार्य का दायित्व भी आ सकता है, जिसे आप बहुत ही समझदारी से पूरा कर लेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. स्टूडेंट्स सकारात्मक ऊर्जा से ओत-प्रोत होकर अपने पढ़ाई के लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

छठे भाव में चंद्रमा के गोचर से सेहत के मोर्चे पर बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है. पुरानी किसी गंभीर बीमारी या शारीरिक कष्ट से आज आपको मुक्ति मिलेगी. आपका स्वास्थ्य काफी बेहतर रहेगा और मन में ताजगी बनी रहेगी.

  • शुभ रंग: क्रीम (Cream)
  • शुभ अंक: 3
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को सफेद मिष्ठान या खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान शिवजी पर जल और काले तिल अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी.

FAQs

Q1. 31 जुलाई 2026 को कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या फायदा होगा?
Ans. वर्कप्लेस पर कोवर्कर और बॉस से मान-सम्मान मिलेगा, कामकाज की रुकावटें दूर होंगी और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.

Q2. आज कन्या राशि के व्यापारियों को वित्तीय मोर्चे पर क्या राहत मिलेगी? A
ns. बिजनेस का पुराना लोन समय पर चुकाने में सफलता मिलेगी, जिससे आप पूरी तरह तनावमुक्त हो जाएंगे.

Q3. आज कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए कैसा दिन रहेगा?
Ans. छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पुरानी किसी गंभीर बीमारी और शारीरिक तकलीफ से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 Jul 2026 06:36 AM (IST)
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