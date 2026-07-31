Aaj Ka Tula Rashifal: 31 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 10:32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार शाम 07:27 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज सुबह 06:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, अचानक लाभ, योजना व शिक्षा स्थान) में संचार करेंगे. 5वें चंद्रमा के प्रभाव से आज हर काम को एक अच्छे विद्यार्थी की तरह सीखने की भावना से करें. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के व्यापारियों के लिए बंपर मुनाफा लेकर आया है. सौभाग्य योग के बनने से अचानक कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा (Big Deal) हो सकता है. बिजनेसमैन को अधिक लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं, इसलिए नया निवेश करना आपके लिए बहुत फायदे का सौदा साबित होगा. ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस के बेहतरीन फ्यूजन से आज मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू एकाएक बहुत मजबूत हो जाएगी. अपने बिजनेस में अपेक्षाओं का अवलोकन करें और उसी हिसाब से प्लानिंग बनाकर आगे बढ़ें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. अधिकारियों से काम में पूरा सहयोग मिलेगा और आपके काम की तारीफ होगी. हालांकि, शाम होते-होते विरोधियों या ईर्ष्यालु लोगों की नजर लगने से काम में क्षणिक रूप से कुछ रुकावट या असर पड़ सकता है. एंप्लॉयड पर्सन को अपने मंथली टारगेट हासिल करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, इसलिए खुद को अभी से मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रखें. मार्केटिंग से जुड़े लोग आज ओल्ड स्टाफ के साथ बीते दिनों को याद करके थोड़े भावुक हो सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और नयापन देखने को मिलेगा. यदि आपने लंबे समय से घर के इंटीरियर या सजावट पर फोकस नहीं किया है, तो आज इसकी शुरुआत कर सकते हैं. पूरी संभावना है कि घर के सदस्यों को आपके द्वारा किए गए बदलाव बेहद पसंद आएंगे. परिजनों के साथ समय आनंददायक बीतेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मार्गदर्शन और बड़ी सफलता प्राप्त करने का है. 5वें चंद्रमा के प्रभाव से आज का दिन एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीखने में बिताएं. अपने शिक्षक (Teacher) द्वारा दी गई सलाह का पालन करें; गुरु की सही गाइडेंस से सफलता आपके कदम चूमेगी.

5वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से शाम के वक्त थकावट या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. पूरे दिन खूब पानी पीएं, हल्का भोजन करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

शुभ रंग: हरा (Green)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर सफेद कमल का फूल या खीर अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान शिवजी पर जल और दूर्वा चढ़ाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें; इससे नजर दोष दूर होगा और धन-धान्य की वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. 31 जुलाई 2026 को तुला राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है?

Ans. सौभाग्य योग से अचानक बड़ा सौदा हो सकता है, नया निवेश फायदेमंद रहेगा और ऑनलाइन-ऑफलाइन फ्यूजन से ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को किस बात से सतर्क रहना चाहिए?

Ans. शाम के समय विरोधियों की नजर लगने से काम में रुकावट आ सकती है, साथ ही टारगेट हासिल करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना होगा.

Q3. आज तुला राशि के विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. आज एक अच्छे स्टूडेंट की तरह नया सीखने की आदत डालें और शिक्षकों द्वारा दी गई सलाह पर अमल करें.

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