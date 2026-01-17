Leo Tarot Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

जनवरी के इस सप्ताह में बुध और सूर्य एक साथ मकर राशि में गोचर करेंगे जिससे बुधादित्य राजयोग प्रभावशाली होगा. व्यक्ति को धन, सुख-सुविधा और वैभव मिलता है. समाज में अच्छी पहचान और उच्च पद प्राप्त होते हैं. बुद्धि, तार्किक सोच, संचार कौशल और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाता है ऐसे में टैरो कार्ड से जानें सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह.

सिंह राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 18 से 24 जनवरी 2026

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस हफ्ते सिंह राशि वालों का सामाजिक दायरा बढ़ेगा और वे उत्साहित रहेंगे. मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी. रिश्तेदारों के बीच आपका महत्व बढ़ेगा. ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है हालांकि, इस हफ्ते आपको साहसिक फैसलों से फायदा होगा. गलतफहमियों को दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें. ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति संभव है.

इस दौरान आपको कारोबार में आर्थिक लाभ सप्ताहांत ही प्राप्त हो पाएगा. उन लोगों से मदद मिलेगी जिससे आपको अपेक्षा भी नहीं थी. सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे. किसी को धन बहुत सोच-समझकर उधार दें. वापस लेने में समस्या आ सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.