कंगाल भी बन जाएगा धनवान, प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ज्योतिष ने बताया अचूक उपाय

Laxmi ji, Money Upay: आज हर इंसान की सबसे बड़ी चिंता यही है पैसा कैसे आए? लोन कैसे उतरे? बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा? प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा? सही दिशा और जीवनशैली ही कलयुग में धन आकर्षण का सबसे बड़ा सूत्र है.

धन का असली राज़ - 6वां, 8वां और 12वां भाव

आमतौर पर ज्योतिष में कहा जाता है कि छठा, आठवां और बारहवां भाव अशुभ होते हैं, लेकिन आचार्य लव भूषण जी के अनुसार बिना इन भावों के सहयोग के कोई बड़ा आदमी करोड़पति नहीं बन सकता. जिन जातकों की कुंडली में ये भाव सक्रिय रहते हैं, वही जीवन में बड़ा जोखिम लेकर बड़ा धन कमाते हैं. यानी जो भाव पहले दोषी कहे जाते थे, वही कलयुग में सफलता की कुंजी बन गए हैं.

वास्तु: एक दिशा सबके लिए शुभ नहीं

अक्सर लोग सुनते हैं - पश्चिम दिशा में बैठो, दक्षिण-पश्चिम में सोओ, साउथ-ईस्ट में किचन बनाओ. लेकिन आचार्य लवभूषण जी की मानें तो हर व्यक्ति का वास्तु उसकी जन्मतिथि और कुंडली के अनुसार अलग होता है.

किसी के लिए पश्चिम दिशा शुभ है, तो किसी के लिए अशुभ.

कुछ के लिए साउथ-ईस्ट में किचन सही होता है, लेकिन अगर मंगल अशुभ भाव में हो तो यही रसोई दरिद्रता और झगड़ों का कारण बन सकती है.

वास्तु कोई सार्वभौमिक फॉर्मूला नहीं, बल्कि व्यक्तिगत ऊर्जा का विज्ञान है.

पंच तत्व और धन का कनेक्शन-

पूरी सृष्टि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश - इन पांच तत्वों से बनी है. आचार्य लवभूषण जी के अनुसार साल 2000 के बाद जन्मे अधिकतर लोगों की कुंडलियों में 2–3 तत्वों की कमी पाई जाती है, जिससे धन और स्थिरता दोनों प्रभावित होते हैं.

अगर वायु तत्व (एयर एलिमेंट) की कमी हो तो लकड़ी के बर्तनों में भोजन करें.

अग्नि तत्व (फायर एलिमेंट ) कमजोर हो तो सप्ताह में एक बार कैंडल-लाइट डिनर करें.

आकाश तत्व (स्पेस एलिमेंट) की कमी हो तो लोहे के बर्तनों का प्रयोग करें.

यानि ये छोटी-छोटी आदतें ही जीवन की ऊर्जा को संतुलित करके बड़ा परिवर्तन लाती हैं.

विज़न बोर्ड और मेनिफेस्टेशन का रहस्य

आजकल लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए विजन बोर्ड बनाते हैं, लेकिन विजन बोर्ड लगाने की भी एक सही दिशा होती है.

सिर्फ तस्वीरें लगाना काफी नहीं है जन्मतिथि के अनुसार सही दिशा में बैठकर लगातार 21 दिन तक उसी समय सकारात्मक भाव से मेनिफेस्ट करना आवश्यक है. तभी आपकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक पहुंचती है और इच्छाएं साकार होती हैं.

घर में क्या रखें और क्या न रखें

एक्वेरियम केवल उत्तर दिशा में ही शुभ है, क्योंकि यह राहु और बुध से जुड़ा हुआ है.

सीसीटीवी कैमरे अगर गलत दिशा में हों, तो टैक्स या जांच एजेंसियों से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

सात घोड़ों की तस्वीर, हाफ मून, ईगल, या हाई-राइज बिल्डिंग जैसे आर्टिफैक्ट्स तभी लाभकारी होते हैं जब वे सही जोन में रखे जाएं. घर की हर वस्तु एक ऊर्जा केंद्र है — बस उसे सही दिशा मिलनी चाहिए.

लक्ष्मी को आकर्षित करने के विशेष उपाय

धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जन्मतिथि के अनुसार मंत्र का जप करना चाहिए.

गलत फल का दान न करें - अगर कोई फल आपका अति मित्र फल है, तो उसे खुद न खाएं बल्कि ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान करें.( आपका अतिमित्र फल आपकी कुंडली से पता चलता है)

गरीब कन्याओं का विवाह कराना बुध ग्रह को मजबूत करता है और धन वृद्धि में मदद करता है.

धर्मशाला बनवाना या दान करना गुरु ग्रह को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है.

लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए : रविवार छोड़कर बरगद के पेड़ को मीठा जल चढ़ाएं, बैल को गुड़ खिलाएं.

शनि को शांत करने के लिए: मंदिर में बर्फ का दान करें, गरीब बच्चों को आइसक्रीम खिलाएं.

धन स्थायित्व के लिए:

कुंडली में चंद्र-शनि योग हो तो चलते पानी में बादाम बहाएं.

कुंडली में चंद्र-केतु योग हो तो राहगीरों को नींबू पानी पिलाएं.

चंद्र-शुक्र योग हो तो गरीबों को मीठे चावल खिलाएं.

कलयुग और राहु का प्रभाव-

कलयुग राहु का युग है. रात में देर तक जागना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर रहना, पार्टी करना ये सब राहु के प्रभाव के संकेत हैं. अगर राहु को सही दिशा में साध लिया जाए, तो वही राहु आपको सफलता और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचा सकता है. यानि जन्मतिथि के अनुसार सही दिशा में बैठना, सही रंग पहनना, सही मंत्र जपना और सही वस्तु का दान करना यही हैं कलयुग के असली धन आकर्षण के सूत्र.

अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का प्रवाह कभी न रुके और सफलता आपके कदम चूमे तो आज ही आचार्य लव भूषण जी के बताए इन उपायों को अपनाइए — क्योंकि जब ग्रह और दिशा दोनों सही हों, तो किस्मत खुद आपके दरवाज़े पर दस्तक देती है.

ज्योतिष के वो उपाय जो बदल देगा आपकी किस्मत, 24 घंटे में बदल सकते हैं नतीजे

नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.