Leo Weekly Horoscope (30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025): सिंह राशि इस सप्ताह काम-काज व रिश्तों में असंतोष, मिड वीक बिज़नेस विस्तार में सावधानी जरूरी

Leo weekly horoscope: तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Dec 2025 01:53 AM (IST)
Singh Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: यह सप्ताह बेहद शुभ और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य की सफलता या कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे घर का माहौल उत्साह और खुशियों से भर जाएगा. परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल की यात्रा के योग भी बन रहे हैं, और यह यात्रा मनोरंजन व मानसिक शांति देने वाली होगी.

बिज़नेस राशिफल:
मिड वीक का समय बिजनेसमैन के लिए बेहद लाभदायक रहेगा. मार्केट में अटका हुआ धन वापस मिलने के संकेत है. व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और पार्टनरशिप में काम करने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा. नए सौदों पर बातचीत सफल हो सकती है.

नौकरी राशिफल:
एम्प्लॉयड व्यक्ति अपने मित्रों व रिश्तेदारों की सहायता से कठिन कार्य भी आसानी से पूरा कर पाएंगे. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स आपका पूरा सहयोग करेंगे. पद और सम्मान बढ़ने के योग बन रहे हैं. आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का जिम्मा मिल सकता है. अनएम्प्लॉयड जातकों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल
अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. फ्रेंडशिप लव में बदल सकती है. जो पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनका रिश्ता और मजबूत होगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा. परिवार से जुड़े मामलों में बड़े फैसले लेते समय माता-पिता का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल
युवाओं के लिए समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

हेल्थ राशिफल
शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान रहेंगे. हल्की थकान को छोड़कर कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही. यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और हनुमान मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं.

FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह प्रमोशन के योग हैं?
A1: हां, कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और सीनियर्स की कृपा से प्रमोशन के प्रबल योग हैं.

Q2: क्या व्यवसाय में धन लाभ होगा?
A2: मिड वीक के बाद अटका धन मिल सकता है और लाभ के नए अवसर बनेंगे.

Q3: क्या प्रेम जीवन में नई शुरुआत संभव है?
A3: बिल्कुल, आकर्षण बढ़ेगा और फ्रेंडशिप लव में बदल सकती है.

Q4: क्या परिवार के साथ यात्रा के योग हैं?
A4: हां, किसी पर्यटन या धार्मिक स्थल की यात्रा के प्रबल संकेत हैं.

Q5: स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
A5: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अत्यधिक थकान से बचें और सही खानपान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Dec 2025 01:53 AM (IST)
Weekly Horoscope Leo Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal
