Leo Saptahik Rashifal 2 to 8 November 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह “मेहनत के बाद सफलता” का संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली रहेगी, परंतु जैसे-जैसे दिन बीतेंगे, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में आती जाएगी. प्रारंभ में कुछ कार्यों में अड़चनें आएंगी, लेकिन आप अपने साहस, आत्मविश्वास और मित्रों के सहयोग से सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे. सप्ताह के अंत तक सफलता, मान-सम्मान और धनलाभ के योग बनेंगे.

हेल्थ राशिफल:

सेहत सामान्य रहेगी. अत्यधिक कार्यभार या तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. शरीर को रिलैक्स देने के लिए मेडिटेशन या योग का सहारा लें. रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य दें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें.

बिज़नेस राशिफल:

व्यापार में प्रगति के प्रबल योग हैं. मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी और प्रतियोगिता में आप आगे निकलेंगे. जो लोग प्रॉपर्टी, मीडिया, या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है. कोई नया ग्राहक या डील आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में माहौल अनुकूल रहेगा. सीनियर्स आप पर भरोसा जताएंगे, लेकिन कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य आपके जिम्मे आएंगे. मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु परिणाम उत्साहवर्धक रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ में नई ऊर्जा और गहराई आएगी. पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. परिवार वालों की सहमति से रिश्ते को विवाह में बदलने के संकेत हैं. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं के लिए यह सप्ताह अवसरों से भरा रहेगा. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में सफलता के संकेत हैं. विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी होगी — यही सफलता की कुंजी है.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा या नारंगी

साप्ताहिक उपाय: प्रतिदिन प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें और गेहूं व गुड़ का दान करें. इससे करियर में रुकावटें दूर होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

FAQs:

Q1. क्या इस सप्ताह करियर में सफलता मिलेगी?

A1. हाँ, थोड़ी मेहनत के बाद आपके प्रयास रंग लाएँगे और प्रमोशन या प्रशंसा मिलेगी.

Q2. क्या नया व्यवसाय शुरू करना शुभ रहेगा?

A2. हाँ, सप्ताह के अंत में कोई नई शुरुआत करना लाभकारी रहेगा.

Q3. क्या प्रेम संबंध विवाह तक पहुँच सकते हैं?

A3. जी हाँ, परिवार की सहमति मिलने के योग बन रहे हैं.

Q4. क्या आर्थिक स्थिति में सुधार होगा?

A4. हाँ, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और निवेश से लाभ मिलेगा.

Q5. कौन सा दिन सबसे शुभ रहेगा?

A5. रविवार, मान-सम्मान, आत्मविश्वास और सफलता के लिए सबसे शुभ रहेगा.

