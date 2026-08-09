Aaj Ka Singh Rashifal 9 August 2026: धन मजबूत फिर भी चिंता, पुराने दोस्त से होगी मुलाकात

Aaj Ka Singh Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार के लिहाज से लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा 11वें भाव में होने से आपको उन कामों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनसे भविष्य में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है. व्यापार में बीती बातों को याद करके मन थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन पुरानी परेशानियों में उलझने के बजाय भविष्य की योजनाओं पर फोकस करें.

कारोबार में सुधार के लिए अपने क्षेत्र के अनुभवी और पारंगत व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. उनकी सलाह से व्यापार से जुड़ी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद मिल सकती है. हर्षण और लक्ष्मी योग बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. हालांकि पैसों की स्थिति अच्छी होने के बावजूद मन में किसी बात को लेकर चिंता बनी रह सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिलाजुला लेकिन अवसरों से भरा रहेगा. वर्कस्पेस पर किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें भी ताजा होंगी और कोई उपयोगी संपर्क भी बन सकता है.

अगर आपको नौकरी से जुड़े किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क करना है, तो आज पहल करने में संकोच न करें. कंपनी के प्रमुख कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समस्याओं का समाधान खोजने का अच्छा समय है. अपनी समझ और अनुभव का इस्तेमाल करके आप अटके हुए मामलों को आगे बढ़ा सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत रहेगा. हर्षण और लक्ष्मी योग के प्रभाव से धन संबंधी स्थिति बेहतर रहने की संभावना है. लाभ के अवसरों को पहचानकर उन पर काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

हालांकि आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद भविष्य को लेकर अनावश्यक चिंता करने से बचें. किसी भी निवेश या खर्च से पहले अपनी जरूरत और बजट को ध्यान में रखें.

लव और फैमिली राशिफल

आज परिवार आपकी प्राथमिकता रहेगा. फ्रेंड्स और रिश्तेदार आपकी तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. उनके सहयोग और प्रोत्साहन से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

संडे का दिन जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका देगा. पार्टनर आपके प्रति प्यार और अपनापन दिखाएगा. घर में रहते हुए कोई नया कौशल सीखने या अपनी किसी रुचि पर काम करने का विचार भी बन सकता है.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक रूप से पुरानी बातों को लेकर थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है. बीते हुए समय की नकारात्मक घटनाओं को बार-बार याद करने के बजाय खुद को भविष्य की सकारात्मक योजनाओं में व्यस्त रखें.

परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मूड बेहतर रहेगा. अपने लिए थोड़ा आराम और मनोरंजन का समय निकालना भी जरूरी होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अपनी प्रतिभा और रुचि को आगे बढ़ाने वाला रहेगा. किसी नए कौशल को सीखने की शुरुआत कर सकते हैं. पढ़ाई के साथ अपनी क्रिएटिविटी पर भी ध्यान दें.

आर्टिस्ट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों का रचनात्मक कार्यों की ओर झुकाव बढ़ेगा. नए आइडिया पर काम करने से भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

उपाय

रविवार को सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. इसके बाद सूर्य मंत्र का जाप करें और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें. पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़कर भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें.

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