Aaj Ka Singh Rashifal 6 August 2026: आज आपके काम और व्यवहार से लोग होंगे प्रभावित

Aaj Ka Singh Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

सिंह राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में नए अवसर लेकर आ सकता है. चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी. यदि आप कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, तो अपने संपर्कों और पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने पर ध्यान दें.

मार्केटिंग के साथ-साथ प्रोडक्शन की गुणवत्ता भी बेहतर बनाए रखें. नई मार्केटिंग रणनीति अपनाने से बिजनेस को नई दिशा मिलेगी और ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा. समय की अहमियत समझते हुए योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. लंबे समय से काम में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं और आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. किसी महत्वपूर्ण काम या प्रोजेक्ट से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है. समय की पाबंदी और अनुशासन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. जितनी ईमानदारी और लगन से काम करेंगे, उतनी ही जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर दोस्तों के साथ घूमने-फिरने या मनोरंजन पर. इसलिए बजट का ध्यान रखें. यदि भविष्य के लिए निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड, बीमा या किसी सुरक्षित निवेश विकल्प पर विचार कर सकते हैं. सोच-समझकर लिया गया फैसला आगे चलकर लाभ देगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें, इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा और आपसी विश्वास भी मजबूत होगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गुस्से और तनाव पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान धैर्य बनाए रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की बहस या आक्रामक व्यवहार से बचना चाहिए.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए दिन मेहनत और अनुशासन का है. नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच से बेहतर परिणाम मिलेंगे. अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखें और समय का सही उपयोग करें.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

उपाय(Remedy)

भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 या 108 बार जप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में उन्नति मिलेगी और व्यापार में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

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