धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 6 August 2026: आज आपके काम और व्यवहार से लोग होंगे प्रभावित

Aaj Ka Singh Rashifal 6 August 2026: आज आपके काम और व्यवहार से लोग होंगे प्रभावित

Leo Horoscope: क्या आज किस्मत आपके लिए नई खुशखबरी लेकर आएगी? बिजनेस में नई रणनीति से फायदा मिल सकता है. करियर की रुकावटें दूर होंगी और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Aug 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Singh Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

सिंह राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में नए अवसर लेकर आ सकता है. चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी. यदि आप कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, तो अपने संपर्कों और पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने पर ध्यान दें. 

मार्केटिंग के साथ-साथ प्रोडक्शन की गुणवत्ता भी बेहतर बनाए रखें. नई मार्केटिंग रणनीति अपनाने से बिजनेस को नई दिशा मिलेगी और ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा. समय की अहमियत समझते हुए योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. लंबे समय से काम में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं और आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. किसी महत्वपूर्ण काम या प्रोजेक्ट से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है. समय की पाबंदी और अनुशासन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. जितनी ईमानदारी और लगन से काम करेंगे, उतनी ही जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर दोस्तों के साथ घूमने-फिरने या मनोरंजन पर. इसलिए बजट का ध्यान रखें. यदि भविष्य के लिए निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड, बीमा या किसी सुरक्षित निवेश विकल्प पर विचार कर सकते हैं. सोच-समझकर लिया गया फैसला आगे चलकर लाभ देगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें, इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा और आपसी विश्वास भी मजबूत होगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गुस्से और तनाव पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान धैर्य बनाए रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की बहस या आक्रामक व्यवहार से बचना चाहिए.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए दिन मेहनत और अनुशासन का है. नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच से बेहतर परिणाम मिलेंगे. अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखें और समय का सही उपयोग करें.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9

उपाय(Remedy)

भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 या 108 बार जप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में उन्नति मिलेगी और व्यापार में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 6 August 2026: आज आपके काम और व्यवहार से लोग होंगे प्रभावित
आज आपके काम और व्यवहार से लोग होंगे प्रभावित
राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 6 August 2026: मेहनत रंग लाएगी, करियर में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी
मेहनत रंग लाएगी, करियर में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 6 August 2026: नए मौके दस्तक देंगे, बस सही समय पर फैसला लें
नए मौके दस्तक देंगे, बस सही समय पर फैसला लें
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 6 August 2026: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन धैर्य से हर चुनौती होगी आसान
खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन धैर्य से हर चुनौती होगी आसान
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मानसून सत्र का बढ़ेगा समय या बुलाया जाएगा विशेष सत्र? सरकार ने किया साफ
मानसून सत्र का बढ़ेगा समय या बुलाया जाएगा विशेष सत्र? सरकार ने किया साफ
विश्व
'संप्रभुता का अपमान', शेख हसीना की PC से भड़क उठी बांग्लादेश सरकार
'संप्रभुता का अपमान', शेख हसीना की PC से भड़क उठी बांग्लादेश सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव पर राहुल गांधी की बड़ी बैठक, बनाया ये खास मास्टर प्लान!
यूपी चुनाव पर राहुल गांधी की बड़ी बैठक, बनाया ये खास मास्टर प्लान!
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का भी होगा कांबली और शॉ जैसा हाल? दिग्गज के बयान से दुनिया हैरान 
वैभव सूर्यवंशी का भी होगा कांबली और शॉ जैसा हाल? दिग्गज के बयान से दुनिया हैरान 
क्रिकेट
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
ऋषभ पंत, संजू सैमसन या ईशान किशन, किसे मिलना चाहिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मौका? 
इंडिया
Xप्लेन: विकसित भारत के ख्वाब के बीच कुपोषण ने 'दोहरी तस्वीर' कैसे बना दी?
विकसित भारत के ख्वाब के बीच कुपोषण ने 'दोहरी तस्वीर' कैसे बना दी?
इंडिया
'पाकिस्तान कर रहा यौम-ए-इस्तेहसाल की नौटंकी', भारत बोला- बंद करो प्रोपेगेंडा
'पाकिस्तान कर रहा यौम-ए-इस्तेहसाल की नौटंकी', भारत बोला- बंद करो प्रोपेगेंडा
इंडिया
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी, बोले- 'No, पहले...'
परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़े राहुल, बोले- 'पहले सदन में आएं गृहमंत्री'
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget