Aaj Ka Singh Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

सिंह राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है. चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और सामाजिक दायरा भी मजबूत होगा.

शूल योग के प्रभाव से किसी अनुभवी या प्रतिभाशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके बिजनेस को नई दिशा दे सकता है, जिससे ग्रोथ के अच्छे अवसर बनेंगे. यदि कोई आपसे उधार या उधारी पर माल मांगता है, तो सोच-समझकर ही फैसला लें. मार्केट में चल रहे नए ट्रेंड्स पर रिसर्च करें और अच्छी प्लानिंग के बाद ही किसी नई रणनीति को लागू करें.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने काम की जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी. किसी जरूरी कार्य के लिए पूरी तरह सहकर्मियों पर निर्भर रहना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपके काम का श्रेय कोई और ले सकता है. कार्यस्थल पर मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. सीनियर्स के साथ बहस या टकराव से बचें. यदि किसी बड़े काम की शुरुआत करनी है, तो सुबह 7:00 से 9:00 बजे या शाम 5:15 से 6:15 बजे के बीच का समय शुभ रहेगा.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. उधार देने या किसी को बड़ी रकम सौंपने से बचें. योजनाबद्ध तरीके से लिए गए फैसले भविष्य में लाभ दिला सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

आज परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. जो रिश्तेदार दूर रहते हैं, उनसे फोन या वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हो सकती है. अपनों के साथ संवाद बढ़ने से रिश्तों में अपनापन और मजबूती आएगी.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से सकारात्मक रहेंगे, लेकिन काम के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स का पूरा फोकस पढ़ाई पर रहेगा. एकाग्रता और मेहनत के दम पर भविष्य की मजबूत नींव रखने में सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

उपाय(Remedy)

भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जप करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, करियर में सफलता मिलेगी और व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे.

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