Aaj Ka Singh Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं .

आज का शुभ समय:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सोच-समझकर निर्णय लेने का है. यदि आप कारोबार में नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो किसी अनुभवी सलाहकार या वित्तीय विशेषज्ञ की राय जरूर लें. बिना पूरी जानकारी के लिया गया फैसला भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है. आज जल्दबाजी की बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना अधिक लाभदायक रहेगा.

कारोबार में खुद को व्यस्त रखें और नई संभावनाओं की तलाश करते रहें. खाली समय में नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों पर पूरा ध्यान दें. ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने के लिए उचित मूल्य पर सामान बेचें. अधिक लाभ कमाने की कोशिश में यदि कीमतें बढ़ाईं, तो ग्राहक दूसरे विकल्प तलाश सकते हैं. ईमानदारी और गुणवत्ता आपके व्यापार की सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यभार बढ़ सकता है. अधिक जिम्मेदारियों के कारण आपको अपने निजी कार्यक्रम या जीवनसाथी के साथ बनाई गई योजना को टालना पड़ सकता है. हालांकि, यह समय अपनी प्राथमिकताओं को समझने और जिम्मेदारियों को निभाने का है.

ऑफिस में गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा करने से बचें. छोटी-सी लापरवाही भी आपकी छवि और करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. फिलहाल नौकरी बदलने का विचार टाल दें और वर्तमान कार्यस्थल पर अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान दें. जोखिम वाले निवेश या जल्द लाभ देने वाले प्रस्तावों से दूरी बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी होगा. बड़े निवेश या जोखिम वाले वित्तीय फैसलों से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें. सोच-समझकर किया गया निवेश ही भविष्य में लाभ देगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. काम की व्यस्तता के कारण परिवार या जीवनसाथी को समय कम दे पाएंगे, लेकिन संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

पड़ोसियों और आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें. आने वाले समय में एक-दूसरे का सहयोग आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है.

हेल्थ राशिफल

अधिक काम के कारण मानसिक और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त आराम लें और तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें. नियमित व्यायाम और ध्यान मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन और विद्यार्थियों के लिए दिन सीख देने वाला रहेगा. अभ्यास के दौरान कोच की डांट या सख्ती मिल सकती है, लेकिन इसे आलोचना नहीं बल्कि सुधार का अवसर समझें. अनुशासन और निरंतर अभ्यास भविष्य में बेहतर परिणाम दिलाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: मैरून

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और उसमें लाल फूल व थोड़ा सा गुड़ मिलाएं. इसके बाद "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 या 21 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को लाल फल या गुड़ का दान करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने की मान्यता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

