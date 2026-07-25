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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 25 July 2026: रुका धन मिलने के संकेत, कारोबार और परिवार दोनों में मिलेगी खुशखबरी

Aaj Ka Kark Rashifal 25 July 2026: रुका धन मिलने के संकेत, कारोबार और परिवार दोनों में मिलेगी खुशखबरी

Cancer Horoscope: क्या 25 जुलाई 2026 को कर्क राशि वालों को रुका हुआ धन मिलेगा? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, प्रेम, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी. 

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं .

आज का शुभ समय:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन उत्साह और नए अवसर लेकर आ सकता है. यदि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बना रहे हैं, तो दोस्तों या भरोसेमंद सहयोगियों का साथ मिलने से सफलता की संभावना बढ़ेगी. चुनौतियों से घबराने की बजाय उनका आत्मविश्वास के साथ सामना करें, क्योंकि यही आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है. पूरे मन से किए गए प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम देंगे.

यदि आपका कोई रुका हुआ भुगतान या बकाया धन वापस मिलता है, तो उसे तुरंत खर्च करने के बजाय बचत या भविष्य की योजनाओं में लगाना अधिक लाभदायक रहेगा. जिन व्यापारियों का कोई कानूनी या कोर्ट से जुड़ा मामला चल रहा है, वे सप्ताह की शुरुआत से पहले आपसी सहमति से समाधान निकालने का प्रयास करें. बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश आगे की परेशानियों को कम कर सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन संतुलित और सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर अपने सभी कार्य धैर्य, विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ पूरे करने का प्रयास करें. आपकी कार्यशैली और व्यवहार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सहकर्मियों पर भी अच्छा प्रभाव छोड़ेगा.

आज केवल काम पर ही नहीं, बल्कि परिवार के लिए भी समय निकालना जरूरी होगा. काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने से मानसिक शांति मिलेगी और कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. जो लोग नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रदर्शन पर पूरा ध्यान देना चाहिए.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रह सकता है. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि, अतिरिक्त आय को अनावश्यक खर्च करने की बजाय बचत या निवेश की दिशा में उपयोग करना अधिक फायदेमंद रहेगा. भविष्य की वित्तीय योजनाएं बनाने के लिए भी समय अनुकूल है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा और जीवनसाथी की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. यह खुशखबरी आर्थिक रूप से भी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा.

यदि लंबे समय से परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे, तो आज उनके साथ कुछ यादगार पल बिताने की कोशिश करें. इससे रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में अधिक संतुलित और सकारात्मक महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम आपकी ऊर्जा बनाए रखेंगे. अत्यधिक भागदौड़ से बचें और शरीर को पर्याप्त विश्राम दें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

चंद्रमा के पंचम भाव में होने से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बेहतर रहेगी. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. हालांकि, सप्ताहांत होने के कारण मित्रों के साथ घूमने-फिरने और पुरानी यादें ताजा करने का अवसर भी मिल सकता है. मनोरंजन के साथ पढ़ाई का संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान शिव को कच्चे दूध और गंगाजल से अभिषेक करें तथा "ॐ सोमेश्वराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. शाम के समय घर में घी का दीपक जलाकर परिवार के साथ आरती करें. इससे पारिवारिक सुख, आर्थिक स्थिरता और कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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