Aaj Ka Mithun Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं .

आज का शुभ समय:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है. यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तो किसी अनुभवी या वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है. उनके अनुभव का लाभ उठाकर आप व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे. कारोबार में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी और पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने लगेगा.

हालांकि, बड़े निवेश या किसी नई योजना को लेकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें. बड़े लक्ष्य तय करने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें. सरकारी ठेके या सरकारी परियोजनाओं से जुड़े कारोबारियों के लिए दिन बेहतर रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने की दिशा में अच्छी प्रगति होगी. यदि व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तथा 2:30 से 3:30 बजे के बीच यात्रा शुरू करना शुभ माना जा सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज संतुलित और प्रगतिशील दिन रहेगा. यदि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. अत्यधिक काम का दबाव लेने से कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें.

ऑफिस में आप अपने काम को लेकर पूरी तरह केंद्रित रहेंगे और अपनी प्रोफेशनल छवि को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. कार्यस्थल पर नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिनके माध्यम से भविष्य में बेहतर अवसरों की जानकारी मिल सकती है. यह नेटवर्किंग आपके करियर के लिए लाभदायक साबित होगी. वरिष्ठ अधिकारी भी आपके समर्पण और कार्यशैली की सराहना कर सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. कारोबार से लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन बड़े निवेश फिलहाल सोच-समझकर ही करें. यदि किसी सरकारी भुगतान या पुराने बकाया धन का इंतजार है, तो उसमें धीरे-धीरे प्रगति हो सकती है. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा. घर में किसी खुशी का माहौल बन सकता है और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. आप अपने पार्टनर के लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं या फिर जीवनसाथी आपकी खुशी के लिए कोई खास योजना बना सकते हैं. इससे रिश्तों में प्रेम और विश्वास और मजबूत होगा.

हेल्थ राशिफल

चंद्रमा के छठे भाव में होने से शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. काम का अधिक दबाव थकान का कारण बन सकता है. पर्याप्त आराम करें, समय पर भोजन करें और पानी की पर्याप्त मात्रा लें. हल्का योग, प्राणायाम या सुबह की सैर आपको तरोताजा बनाए रखने में मदद करेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. यदि किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो आत्मविश्वास बनाए रखें. कठिन परिस्थितियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें. निरंतर अभ्यास और अनुशासन ही आपको सफलता दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 8

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा और लाल फूल अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र की 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या स्टेशनरी सामग्री का दान करें. ऐसा करने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे और व्यापार में स्थिरता आने की मान्यता है.

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