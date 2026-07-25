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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 25 July 2026: अनुभवी लोगों की सलाह से मिलेगा लाभ, करियर और कारोबार में बनेंगे नए अवसर

Aaj ka Mithun Rashifal 25 July 2026: अनुभवी लोगों की सलाह से मिलेगा लाभ, करियर और कारोबार में बनेंगे नए अवसर

Gemini Horoscope: क्या 25 जुलाई 2026 को मिथुन राशि वालों को कारोबार और नौकरी में सफलता मिलेगी? जानें बिजनेस, करियर, धन, परिवार, प्रेम, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी. 

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं .

आज का शुभ समय:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है. यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तो किसी अनुभवी या वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है. उनके अनुभव का लाभ उठाकर आप व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे. कारोबार में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी और पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने लगेगा.

हालांकि, बड़े निवेश या किसी नई योजना को लेकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें. बड़े लक्ष्य तय करने से पहले सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें. सरकारी ठेके या सरकारी परियोजनाओं से जुड़े कारोबारियों के लिए दिन बेहतर रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने की दिशा में अच्छी प्रगति होगी. यदि व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तथा 2:30 से 3:30 बजे के बीच यात्रा शुरू करना शुभ माना जा सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज संतुलित और प्रगतिशील दिन रहेगा. यदि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. अत्यधिक काम का दबाव लेने से कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है, इसलिए समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें.

ऑफिस में आप अपने काम को लेकर पूरी तरह केंद्रित रहेंगे और अपनी प्रोफेशनल छवि को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे. कार्यस्थल पर नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिनके माध्यम से भविष्य में बेहतर अवसरों की जानकारी मिल सकती है. यह नेटवर्किंग आपके करियर के लिए लाभदायक साबित होगी. वरिष्ठ अधिकारी भी आपके समर्पण और कार्यशैली की सराहना कर सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. कारोबार से लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन बड़े निवेश फिलहाल सोच-समझकर ही करें. यदि किसी सरकारी भुगतान या पुराने बकाया धन का इंतजार है, तो उसमें धीरे-धीरे प्रगति हो सकती है. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा. घर में किसी खुशी का माहौल बन सकता है और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. आप अपने पार्टनर के लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं या फिर जीवनसाथी आपकी खुशी के लिए कोई खास योजना बना सकते हैं. इससे रिश्तों में प्रेम और विश्वास और मजबूत होगा.

हेल्थ राशिफल

चंद्रमा के छठे भाव में होने से शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. काम का अधिक दबाव थकान का कारण बन सकता है. पर्याप्त आराम करें, समय पर भोजन करें और पानी की पर्याप्त मात्रा लें. हल्का योग, प्राणायाम या सुबह की सैर आपको तरोताजा बनाए रखने में मदद करेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. यदि किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो आत्मविश्वास बनाए रखें. कठिन परिस्थितियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें. निरंतर अभ्यास और अनुशासन ही आपको सफलता दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 8

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा और लाल फूल अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र की 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या स्टेशनरी सामग्री का दान करें. ऐसा करने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे और व्यापार में स्थिरता आने की मान्यता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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