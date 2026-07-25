Aaj Ka Vrishabh Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं .

आज का शुभ समय:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है. यदि पिछले कुछ समय से कारोबार में कुछ समस्याएं चल रही थीं, तो आज उनका समाधान खोजने के लिए गंभीर विचार-विमर्श करेंगे. किसी अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. ब्रह्म योग के प्रभाव से नया ऑर्डर, नई डील या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर सकारात्मक प्रगति होने के संकेत हैं.

हालांकि, केवल भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं होगा. मेहनत और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहेगी. कुछ कार्यों में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है, जिससे आपकी योजनाओं में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखना ही सफलता की कुंजी रहेगा. व्यापार की गति धीरे-धीरे सुधरेगी और आने वाले दिनों में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर आपका मधुर और संतुलित व्यवहार सहकर्मियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने में मदद करेगा. आपकी बातों को महत्व मिलेगा और टीम में आपकी छवि मजबूत होगी. यदि आपका काम लक्ष्य आधारित है, तो भाग्य का साथ मिलने से निर्धारित समय से पहले टारगेट पूरा करने में सफलता मिल सकती है.

ऑफिशियल टूर पर जाने वाले लोगों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में करियर के नए अवसर खोल सकती है. आत्मविश्वास और सम्मान में वृद्धि होगी. जो लोग प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रदर्शन पर पूरा ध्यान देना चाहिए.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. नई डील या ऑर्डर से भविष्य में आय बढ़ने की संभावना बन सकती है. हालांकि, फिलहाल बड़े निवेश या अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर रहेगा. यदि कोई भुगतान अटका हुआ है, तो उसके मिलने की संभावना बन सकती है. बजट बनाकर चलना और बचत पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

आज वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी. पति-पत्नी एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समय निकालेंगे. यदि पिछले दिनों किसी बात को लेकर मनमुटाव था, तो उसे भुलाकर नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी को खुश करने के लिए कोई छोटा-सा सरप्राइज या उपहार देना रिश्तों में मिठास बढ़ा सकता है.

परिवार का वातावरण भी सामान्य रहेगा और घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी सलाह महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कार्यों की अधिकता के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें. पर्याप्त नींद लें और पौष्टिक भोजन करें. हल्की सैर या योग करने से शरीर और मन दोनों को लाभ मिलेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है. पढ़ाई और करियर के लक्ष्य को लेकर मन में असमंजस रह सकता है. दूसरों की आलोचना या नकारात्मक बातों से प्रभावित होने की बजाय अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें. किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपकी उलझन दूर कर सकता है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान शिव का जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र की कम से कम 108 बार माला जपें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या भूरी रंग की खाद्य सामग्री का दान करें. ऐसा करने से व्यापार में आ रही रुकावटें कम होने, वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ने और कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता है.

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