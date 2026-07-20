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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 20 July 2026: द्वितीय भाव का चंद्रमा, आर्थिक लाभ के योग, नौकरी और बिजनेस में बढ़ेगा मान-सम्मान

Aaj ka Singh Rashifal 20 July 2026: द्वितीय भाव का चंद्रमा, आर्थिक लाभ के योग, नौकरी और बिजनेस में बढ़ेगा मान-सम्मान

Leo Horoscope: क्या 20 जुलाई 2026 को सिंह राशि वालों को बिजनेस में बड़ा लाभ मिलेगा? नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और करियर में क्या रहेगा खास, जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 20 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. द्वितीय भाव में चंद्रमा और शिव योग के प्रभाव से व्यापार में नए लाभ के अवसर मिल सकते हैं. ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों को अपनी बुद्धिमानी और सही रणनीति का पूरा फायदा मिलेगा. यदि आप नए ग्राहकों को जोड़ने या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा. सही निर्णय और योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य भविष्य में भी अच्छे परिणाम देगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज सम्मान और पहचान बढ़ाने वाला दिन रहेगा. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है, जिससे वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रभावित होंगे. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को बदलते मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव करने की आवश्यकता होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज का दिन लाभदायक रहेगा. चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने से धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. व्यापार से आय बढ़ सकती है और पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर सकती है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और आपसी समझ रिश्ते को और मजबूत बनाएगी. परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने से घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मौसम में बदलाव के कारण अपनी दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान दें. पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अच्छा समय है. करियर को नई दिशा देने के लिए बनाई गई रणनीति भविष्य में सफलता दिला सकती है. लगातार मेहनत और अनुशासन बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्लू (Blue)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग के वस्त्र या अन्न का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, कार्यक्षेत्र में सम्मान और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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