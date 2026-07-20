Aaj Ka Singh Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. द्वितीय भाव में चंद्रमा और शिव योग के प्रभाव से व्यापार में नए लाभ के अवसर मिल सकते हैं. ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों को अपनी बुद्धिमानी और सही रणनीति का पूरा फायदा मिलेगा. यदि आप नए ग्राहकों को जोड़ने या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा. सही निर्णय और योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य भविष्य में भी अच्छे परिणाम देगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज सम्मान और पहचान बढ़ाने वाला दिन रहेगा. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है, जिससे वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रभावित होंगे. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को बदलते मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव करने की आवश्यकता होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज का दिन लाभदायक रहेगा. चंद्रमा के द्वितीय भाव में होने से धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. व्यापार से आय बढ़ सकती है और पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर सकती है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और आपसी समझ रिश्ते को और मजबूत बनाएगी. परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने से घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मौसम में बदलाव के कारण अपनी दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान दें. पर्याप्त आराम और नियमित व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अच्छा समय है. करियर को नई दिशा देने के लिए बनाई गई रणनीति भविष्य में सफलता दिला सकती है. लगातार मेहनत और अनुशासन बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्लू (Blue)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

उपाय

आज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग के वस्त्र या अन्न का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, कार्यक्षेत्र में सम्मान और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

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