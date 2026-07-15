Aaj ka Singh Rashifal 15 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:47 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हर्षण योग और वज्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता से काम लेने का संकेत दे रहा है. ऑनलाइन कारोबार करने वालों को तकनीकी समस्याओं के कारण किसी बड़ी डील में रुकावट आ सकती है. टैक्स या सरकारी विभाग से जुड़ी सामान्य जांच भी मानसिक तनाव का कारण बन सकती है, इसलिए सभी दस्तावेज व्यवस्थित रखें. यदि नया कारोबार शुरू करने के लिए बड़ा कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल उसे टालना ही बेहतर रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मेहनत भरा रहेगा. सेल्स, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों को अपेक्षा से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन तुरंत मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा. यदि आप नई नौकरी के लिए आवेदन कर चुके हैं, तो उत्तर आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं भी हो सकता है. ऐसे समय में धैर्य बनाए रखें और अपने कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान दें. जल्द ही परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी प्रकार का बड़ा कर्ज लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें. निवेश या पैसों के लेन-देन में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. बजट के अनुसार खर्च करना आज आपके लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में घरेलू खर्चों या किसी रिश्तेदार से जुड़ी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. छोटी-छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाने से बचें और जीवनसाथी के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करें. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी संयमित व्यवहार रखें. धैर्य और समझदारी से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अधिक भागदौड़ थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त आराम करें और पानी का सेवन बढ़ाएं. बाहर का भोजन कम करें तथा नियमित योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी. वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आज पढ़ाई के साथ-साथ अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा. दोस्तों के साथ पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद होने की आशंका है, इसलिए आर्थिक मामलों में स्पष्टता रखें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्लैक (Black)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज सुबह भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेंगी.

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