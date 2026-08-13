Mithun Rashifal 13 August 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगी मिथुन राशि वालों की इच्छाशक्ति, वरियान योग से बनेंगे प्रमोशन या ट्रांसफर के योग
Gemini Horoscope 13 August 2026: 3रे चंद्रमा व वरियान योग से मिथुन राशि वालों के बनेंगे प्रमोशन या ट्रांसफर के योग! जानें 13 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, वरियान योग और आपकी राशि के स्वामी बुध के प्रभाव से 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.
चंद्रमा आज सुबह 06:07 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, इच्छाशक्ति व छोटे भाई-बहन स्थान) में गोचर करेंगे. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आप अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे कर लेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाई देने वाला रहेगा. आपके व्यक्तित्व में अनुशासन की वृद्धि होगी, जिससे आप आसानी से ग्राहकों और व्यापारिक साझेदारों को प्रभावित कर पाएंगे. हालांकि, बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि धन का निवेश सही जगह पर करें और इसके लिए आवश्यक वस्तुओं या प्राथमिकताओं की लिस्ट पहले से तैयार कर लें. यदि आप किसी नई वित्तीय योजना में पैसा लगाने का सोच रहे हैं, तो फिलहाल उस विचार को टाल देना ही समझदारी होगी.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और बदलाव के नए अवसर लेकर आया है. वरियान योग के शुभ प्रभाव से दफ्तर में प्रमोशन या मनचाहे ट्रांसफर के मजबूत योग बनेंगे. इससे आपके अंदर कार्य को लेकर एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ेगी और आप काम के लिहाज से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकेंगे. एंप्लॉयड पर्सन को काम में उत्सुकता दिखाने के साथ-साथ इस बात का भी पूरा ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में कोई गलती न हो.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज का दिन बेहद सुखद और आनंददायक रहेगा. पूरा दिन परिवार के साथ हंसी-खुशी बीतेगा. आप अपनी मेहनत और समझदारी के बल पर वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जिसकी आपने इच्छा रखी थी. घर-परिवार में धर्म-कर्म, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी विशेष रुचि रहेगी.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन ज्ञानवर्धक रहेगा. आपको अपने-अपने फील्ड से जुड़ी कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो सकती हैं, जो आपके भविष्य और प्रदर्शन को सुधारने में काफी मददगार साबित होंगी.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
तीसरे भाव में चंद्रमा होने से आपका साहस, मानसिक बल और शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी. हालांकि तीसरे भाव में ग्रहण दोष के प्रभाव के कारण गले या कंधों में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. नियमित योग करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)
शुभ अंक: 8
अशुभ अंक: 5
आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान शिवजी पर जल, दूध और पीले फूल अर्पित करें. साथ ही 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे ग्रहण दोष शांत होगा और प्रमोशन के रास्ते साफ होंगे.
FAQs
Q1. 13 अगस्त 2026 को मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या बड़ी सफलता मिल सकती है?
Ans. वरियान योग के शुभ प्रभाव से दफ्तर में प्रमोशन या मनचाहे ट्रांसफर के प्रबल योग बनेंगे और आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी.
Q2. आज मिथुन राशि के व्यापारियों को वित्तीय निवेश के मामले में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. पैसों का सही निवेश करने के लिए पहले से आवश्यक सूची तैयार करें और नई वित्तीय योजनाओं में पैसा लगाने का विचार फिलहाल टाल दें.
Q3. आज मिथुन राशि के खिलाड़ियों और कलाकारों को क्या फायदा होगा?
Ans. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट्स को अपने-अपने फील्ड से जुड़ी नई और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल होंगी, जो प्रदर्शन बेहतर करेंगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.