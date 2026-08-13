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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 13 August 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगी मिथुन राशि वालों की इच्छाशक्ति, वरियान योग से बनेंगे प्रमोशन या ट्रांसफर के योग

Mithun Rashifal 13 August 2026: 3रे चंद्रमा से बढ़ेगी मिथुन राशि वालों की इच्छाशक्ति, वरियान योग से बनेंगे प्रमोशन या ट्रांसफर के योग

Gemini Horoscope 13 August 2026: 3रे चंद्रमा व वरियान योग से मिथुन राशि वालों के बनेंगे प्रमोशन या ट्रांसफर के योग! जानें 13 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Aug 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, वरियान योग और आपकी राशि के स्वामी बुध के प्रभाव से 'भद्र योग' का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज सुबह 06:07 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, इच्छाशक्ति व छोटे भाई-बहन स्थान) में गोचर करेंगे. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आप अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे कर लेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाई देने वाला रहेगा. आपके व्यक्तित्व में अनुशासन की वृद्धि होगी, जिससे आप आसानी से ग्राहकों और व्यापारिक साझेदारों को प्रभावित कर पाएंगे. हालांकि, बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि धन का निवेश सही जगह पर करें और इसके लिए आवश्यक वस्तुओं या प्राथमिकताओं की लिस्ट पहले से तैयार कर लें. यदि आप किसी नई वित्तीय योजना में पैसा लगाने का सोच रहे हैं, तो फिलहाल उस विचार को टाल देना ही समझदारी होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और बदलाव के नए अवसर लेकर आया है. वरियान योग के शुभ प्रभाव से दफ्तर में प्रमोशन या मनचाहे ट्रांसफर के मजबूत योग बनेंगे. इससे आपके अंदर कार्य को लेकर एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ेगी और आप काम के लिहाज से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकेंगे. एंप्लॉयड पर्सन को काम में उत्सुकता दिखाने के साथ-साथ इस बात का भी पूरा ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में कोई गलती न हो.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज का दिन बेहद सुखद और आनंददायक रहेगा. पूरा दिन परिवार के साथ हंसी-खुशी बीतेगा. आप अपनी मेहनत और समझदारी के बल पर वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जिसकी आपने इच्छा रखी थी. घर-परिवार में धर्म-कर्म, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी विशेष रुचि रहेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन ज्ञानवर्धक रहेगा. आपको अपने-अपने फील्ड से जुड़ी कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो सकती हैं, जो आपके भविष्य और प्रदर्शन को सुधारने में काफी मददगार साबित होंगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तीसरे भाव में चंद्रमा होने से आपका साहस, मानसिक बल और शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी. हालांकि तीसरे भाव में ग्रहण दोष के प्रभाव के कारण गले या कंधों में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. नियमित योग करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान शिवजी पर जल, दूध और पीले फूल अर्पित करें. साथ ही 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे ग्रहण दोष शांत होगा और प्रमोशन के रास्ते साफ होंगे.

FAQs 

Q1. 13 अगस्त 2026 को मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या बड़ी सफलता मिल सकती है?
Ans. वरियान योग के शुभ प्रभाव से दफ्तर में प्रमोशन या मनचाहे ट्रांसफर के प्रबल योग बनेंगे और आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी.

Q2. आज मिथुन राशि के व्यापारियों को वित्तीय निवेश के मामले में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. पैसों का सही निवेश करने के लिए पहले से आवश्यक सूची तैयार करें और नई वित्तीय योजनाओं में पैसा लगाने का विचार फिलहाल टाल दें.

Q3. आज मिथुन राशि के खिलाड़ियों और कलाकारों को क्या फायदा होगा?
 Ans. स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट्स को अपने-अपने फील्ड से जुड़ी नई और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल होंगी, जो प्रदर्शन बेहतर करेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Aug 2026 03:40 AM (IST)
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