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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 7 May 2026: सिंह राशि बिजनेस में मिलेगी सरकारी मदद और विदेश जाने का सपना होगा साकार

Aaj Ka Singh Rashifal 7 May 2026: सिंह राशि बिजनेस में मिलेगी सरकारी मदद और विदेश जाने का सपना होगा साकार

Leo Horoscope: सिंह राशिफल 7 मई 2026 व्यापार में सरकारी लाभ और विदेश यात्रा के योग हैं. छात्रों की पढ़ाई में सुधार होगा और पुराने मित्रों से मुलाकात होगी. जानें आज का सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 May 2026 03:15 AM (IST)
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  • आज सिंह राशि वालों के लिए मालव्य योग सफलता लाएगा।
  • व्यापार में विदेशी क्लाइंट्स से बड़े आर्थिक लाभ संभव।
  • कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की होगी प्रशंसा।
  • छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता।
  • पारिवारिक जीवन में खुशियां, दोस्तों से मिलेंगे।
  • सेहत अच्छी रहेगी, नियमित उपचार का पालन करें।

Aaj ka Singh Rashifal: सिंह राशि वालों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो बुद्धि, शिक्षा और संतान सुख के लिए अत्यंत शुभ संकेत है.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि का आगमन होगा. सिंह राशि वालों को आज मालव्य योग का विशेष साथ मिल रहा है, जो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और कार्यों में सफलता बढ़ाएगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय धैर्य बनाए रखें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. बिजनेसमैन को सरकार की ओर से कोई विशेष अनुदान या प्रोत्साहन मिल सकता है, जो आपके स्टार्टअप को नई ऊंचाई देने में सहायक होगा. नए देशों या विदेशी क्लाइंट्स के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए आज का दिन सबसे उपयुक्त है. आपकी वाणी का जादू और प्रभावशाली व्यक्तित्व क्लाइंट्स को प्रभावित करने में सफल रहेगा, जिससे भविष्य में बड़े आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी मेहनत और संघर्ष को अपनी सफलता की कहानी के रूप में देखेंगे, जो आपको और अधिक प्रेरित करेगा. जो जातक विदेश में नौकरी करने के इच्छुक हैं या वीजा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज शानदार सफलता मिल सकती है. बस अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें. आपके कार्य कौशल की प्रशंसा होगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ऊर्जा के साथ निभाएंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में निखार आएगा. कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी और शिक्षकों का मार्गदर्शन आपको लक्ष्य की ओर ले जाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक और निजी जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. पुराने मित्रों से अचानक मुलाकात हो सकती है, जो आपकी लव लाइफ में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने में मदद करेंगे. परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आपकी सहनशक्ति अद्भुत रहेगी. आप किसी लंबी दूरी की दौड़ या भारी वर्कआउट को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे. हालांकि, यदि आप किसी नियमित उपचार पर हैं, तो आपको अपनी दवाएं समय पर लेनी चाहिए और डॉक्टर के निर्देशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए. खान-पान में लापरवाही से बचें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद).
भाग्यशाली अंक: 1.
अशुभ अंक: 6.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा. भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 May 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

7 मई 2026 को सिंह राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

7 मई 2026 को सिंह राशि वालों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलने वाले हैं. चंद्रमा 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो बुद्धि और शिक्षा के लिए शुभ है.

सिंह राशि वालों को आज किस योग का साथ मिलेगा?

सिंह राशि वालों को आज मालव्य योग का विशेष साथ मिल रहा है. यह योग आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और कार्यों में सफलता बढ़ाएगा.

व्यापार और धन के मामले में सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है?

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. बिजनेसमैन को सरकार से विशेष अनुदान मिल सकता है और नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए यह दिन उपयुक्त है.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में सिंह राशि वालों को आज क्या लाभ मिलेगा?

कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी मेहनत से सफलता पाएंगे. विदेश में नौकरी करने के इच्छुक लोगों को वीजा इंटरव्यू में शानदार सफलता मिल सकती है.

आज सिंह राशि वालों के लिए शुभ समय कौन सा है?

शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

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