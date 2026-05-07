Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज सिंह राशि वालों के लिए मालव्य योग सफलता लाएगा।

व्यापार में विदेशी क्लाइंट्स से बड़े आर्थिक लाभ संभव।

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की होगी प्रशंसा।

छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता।

पारिवारिक जीवन में खुशियां, दोस्तों से मिलेंगे।

सेहत अच्छी रहेगी, नियमित उपचार का पालन करें।

Aaj ka Singh Rashifal: सिंह राशि वालों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो बुद्धि, शिक्षा और संतान सुख के लिए अत्यंत शुभ संकेत है.

आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि का आगमन होगा. सिंह राशि वालों को आज मालव्य योग का विशेष साथ मिल रहा है, जो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और कार्यों में सफलता बढ़ाएगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय धैर्य बनाए रखें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. बिजनेसमैन को सरकार की ओर से कोई विशेष अनुदान या प्रोत्साहन मिल सकता है, जो आपके स्टार्टअप को नई ऊंचाई देने में सहायक होगा. नए देशों या विदेशी क्लाइंट्स के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए आज का दिन सबसे उपयुक्त है. आपकी वाणी का जादू और प्रभावशाली व्यक्तित्व क्लाइंट्स को प्रभावित करने में सफल रहेगा, जिससे भविष्य में बड़े आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी मेहनत और संघर्ष को अपनी सफलता की कहानी के रूप में देखेंगे, जो आपको और अधिक प्रेरित करेगा. जो जातक विदेश में नौकरी करने के इच्छुक हैं या वीजा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज शानदार सफलता मिल सकती है. बस अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें. आपके कार्य कौशल की प्रशंसा होगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ऊर्जा के साथ निभाएंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में निखार आएगा. कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी और शिक्षकों का मार्गदर्शन आपको लक्ष्य की ओर ले जाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और निजी जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. पुराने मित्रों से अचानक मुलाकात हो सकती है, जो आपकी लव लाइफ में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने में मदद करेंगे. परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपकी सहनशक्ति अद्भुत रहेगी. आप किसी लंबी दूरी की दौड़ या भारी वर्कआउट को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे. हालांकि, यदि आप किसी नियमित उपचार पर हैं, तो आपको अपनी दवाएं समय पर लेनी चाहिए और डॉक्टर के निर्देशों का पूरी तरह पालन करना चाहिए. खान-पान में लापरवाही से बचें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद).

भाग्यशाली अंक: 1.

अशुभ अंक: 6.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा. भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फल अर्पित करें.

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