हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKanya Weekly Rashifal 2026: छोटी गलती पड़ सकती है भारी, कन्या राशि वाले सतर्क रहें वरना नुकसान तय!

Kanya Weekly Rashifal 2026: छोटी गलती पड़ सकती है भारी, कन्या राशि वाले सतर्क रहें वरना नुकसान तय!

Kanya Weekly Rashifal 2026 (8 to 14 February): कन्या राशि के लिए फरवरी का नया सप्ताह यानी 8 से 14 फरवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Feb 2026 05:44 PM (IST)
Kanya Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 February): फरवरी 2026 महीने का दूसरा सप्ताह 8 से 14 फरवरी का समय कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना भविष्यफल, यहां पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Kanya Saptahik Rashifal)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सतर्कता और अनुशासन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. किसी भी कार्य में लापरवाही करना भारी पड़ सकता है, इसलिए हर काम सोच-समझकर और पूरी सावधानी के साथ करें. शॉर्टकट अपनाने या नियमों का उल्लंघन करने से बचें, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है.

यदि आप किसी साझेदारी में कार्य कर रहे हैं, तो आंख मूंदकर किसी पर भरोसा न करें. सभी कागजी कार्य समय पर और सही तरीके से पूरे करें, खासकर सरकारी या आधिकारिक मामलों में कोई भी ढिलाई न बरतें. इस सप्ताह आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं या निजी बातों को गोपनीय रखना ही बेहतर होगा.

छात्र वर्ग के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. पढ़ाई में मन कम लग सकता है और आलस्य बढ़ सकता है. ऐसे में समय प्रबंधन और अनुशासन अपनाना जरूरी रहेगा, तभी अपेक्षित परिणाम मिल पाएंगे.

स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही न करें. छोटी समस्या को नजरअंदाज करने से बड़ी परेशानी हो सकती है. साथ ही, रिश्तों के प्रति भी संवेदनशील रहें. आपके किसी छोटे व्यवहार या गलतफहमी के कारण पुराने संबंधों में तनाव आ सकता है. प्रेम और दांपत्य जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए संवाद और समझदारी जरूरी होगी.

कुल मिलाकर यह सप्ताह सतर्क रहकर, धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. सही निर्णय और सकारात्मक सोच से आप संभावित समस्याओं को टाल सकते हैं.

कन्या राशि के लिए उपाय: मानसिक शांति और सुरक्षा के लिए नियमित रूप से नारायण कवच का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 06 Feb 2026 05:44 PM (IST)
