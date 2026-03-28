Mithun Rashifal 28 March 2026 in Hindi: मिथुन राशि आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं, जो धन, वाणी और परिवार का भाव होता है. इस कारण आज का दिन आर्थिक मामलों और पारिवारिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. हालांकि पैसों के लेन-देन में सावधानी रखना बेहद जरूरी है.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उन्नति देने वाला रहेगा. आप अपने कार्य के प्रति सतर्क रहेंगे और किसी बड़ी गलती को समय रहते पकड़ सकते हैं, जिससे आप मैनेजमेंट की नजर में आ जाएंगे. आपकी कार्यशैली और समझदारी आपको टीम में एक गाइड या ‘मेंटॉर’ के रूप में स्थापित करेगी. आपकी सैलरी में बढ़ोतरी के संकेत हैं, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्थिरता आएगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन रहे तकनीकी समझौते आपके बिजनेस के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं. आपकी छुपी हुई रणनीतियां आपको कॉम्पिटिटर्स से आगे रखेंगी. नए टैरिफ स्ट्रक्चर में राहत मिलने से आपके प्रोडक्ट्स की कीमत प्रतिस्पर्धी बनेगी, जिससे मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी. जो स्टॉक अब तक बोझ लग रहा था, उसकी मांग अचानक बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक लाभ होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. पुरानी चोट से राहत मिलेगी और आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. प्रेम जीवन में गहरा आकर्षण और आत्मीय जुड़ाव महसूस होगा. यह समय रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने का है, विवाह की बात भी पक्की हो सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा. खिलाड़ी अपने आक्रामक प्रदर्शन से विरोधियों को मात देंगे. पढ़ाई में भी आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और सफलता मिलेगी.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 9

लकी रंग: गोल्डन

अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)

आज भगवान गणेश की पूजा करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मिथुन राशि वालों को धन लाभ होगा?

हाँ, अचानक लाभ और सैलरी बढ़ने के योग हैं.

Q2. क्या करियर में उन्नति होगी?

जी हाँ, आपकी मेहनत और सतर्कता से आपको पहचान मिलेगी.

Q3. क्या प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी?

हाँ, आज लव लाइफ में गहरा जुड़ाव और विवाह के योग बन सकते हैं.

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