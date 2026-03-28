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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 28 March 2026: मेष राशि बिजनेस में कॉम्पिटिटर से रहें सावधान, पुरानी बीमारी फिर कर सकती है परेशान

Aaj Ka Mesh Rashifal 28 March 2026: मेष राशि बिजनेस में कॉम्पिटिटर से रहें सावधान, पुरानी बीमारी फिर कर सकती है परेशान

Aries Horoscope 28 March 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Mar 2026 02:00 AM (IST)
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Mesh Rashifal 28 March 2026 in Hindi: मेष राशि आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित हैं, जो घर, सुख और मानसिक स्थिति का भाव होता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव और कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है. आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत है.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. ऑफिस की राजनीति के कारण आप स्वयं को अकेला महसूस कर सकते हैं. कोवर्कर्स की नई स्किल्स आपको चुनौती देंगी, जिससे आपको खुद को अपडेट करने की जरूरत महसूस होगी. यदि आप अपने कौशल को नहीं बढ़ाते हैं, तो नौकरी पर असर पड़ सकता है. आज किसी भी प्रोजेक्ट या डेटा एनालिसिस को ध्यान से करें, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता भरा रहेगा. मार्केट के उतार-चढ़ाव के कारण आपका ध्यान भटक सकता है, जिसका फायदा प्रतियोगी उठा सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कच्चे माल की सप्लाई बाधित हो सकती है, जिससे प्रोडक्शन और डिलीवरी प्रभावित होगी. आपके अनुमान और अनुभव आज गलत साबित हो सकते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान की संभावना है. इसलिए बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले आज टाल देना ही बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी जरूरी है. घर में किसी महिला सदस्य की सेहत खराब हो सकती है. साथ ही आपकी कोई पुरानी बीमारी भी दोबारा उभर सकती है. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाना जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, जिससे यात्रा या किसी खास योजना को रद्द करना पड़ सकता है. रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन मिश्रित रहेगा. आलस्य के कारण आप महत्वपूर्ण अवसरों को खो सकते हैं, खासकर कैंपस प्लेसमेंट में. खिलाड़ियों को अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए, वरना भविष्य पर असर पड़ सकता है.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 5
लकी रंग: ब्लैक
अनलकी नंबर: 3

उपाय (Remedy)
आज हनुमान जी की पूजा करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों को करियर में समस्या आ सकती है?
हाँ, ऑफिस की राजनीति और स्किल गैप के कारण चुनौतियां आ सकती हैं.

Q2. क्या बिजनेस में नुकसान होने के योग हैं?
जी हाँ, गलत निर्णय और मार्केट अस्थिरता के कारण नुकसान हो सकता है.

Q3. क्या सेहत का ध्यान रखना जरूरी है?
हाँ, पुरानी बीमारी और परिवार में स्वास्थ्य समस्या को लेकर सतर्क रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Mar 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Horoscope 2026
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