Mesh Rashifal 28 March 2026 in Hindi: मेष राशि आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित हैं, जो घर, सुख और मानसिक स्थिति का भाव होता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव और कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है. आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत है.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. ऑफिस की राजनीति के कारण आप स्वयं को अकेला महसूस कर सकते हैं. कोवर्कर्स की नई स्किल्स आपको चुनौती देंगी, जिससे आपको खुद को अपडेट करने की जरूरत महसूस होगी. यदि आप अपने कौशल को नहीं बढ़ाते हैं, तो नौकरी पर असर पड़ सकता है. आज किसी भी प्रोजेक्ट या डेटा एनालिसिस को ध्यान से करें, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता भरा रहेगा. मार्केट के उतार-चढ़ाव के कारण आपका ध्यान भटक सकता है, जिसका फायदा प्रतियोगी उठा सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कच्चे माल की सप्लाई बाधित हो सकती है, जिससे प्रोडक्शन और डिलीवरी प्रभावित होगी. आपके अनुमान और अनुभव आज गलत साबित हो सकते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान की संभावना है. इसलिए बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले आज टाल देना ही बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी जरूरी है. घर में किसी महिला सदस्य की सेहत खराब हो सकती है. साथ ही आपकी कोई पुरानी बीमारी भी दोबारा उभर सकती है. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाना जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, जिससे यात्रा या किसी खास योजना को रद्द करना पड़ सकता है. रिश्तों को संभालने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन मिश्रित रहेगा. आलस्य के कारण आप महत्वपूर्ण अवसरों को खो सकते हैं, खासकर कैंपस प्लेसमेंट में. खिलाड़ियों को अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए, वरना भविष्य पर असर पड़ सकता है.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 5

लकी रंग: ब्लैक

अनलकी नंबर: 3

उपाय (Remedy)

आज हनुमान जी की पूजा करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों को करियर में समस्या आ सकती है?

हाँ, ऑफिस की राजनीति और स्किल गैप के कारण चुनौतियां आ सकती हैं.

Q2. क्या बिजनेस में नुकसान होने के योग हैं?

जी हाँ, गलत निर्णय और मार्केट अस्थिरता के कारण नुकसान हो सकता है.

Q3. क्या सेहत का ध्यान रखना जरूरी है?

हाँ, पुरानी बीमारी और परिवार में स्वास्थ्य समस्या को लेकर सतर्क रहें.

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