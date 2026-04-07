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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 7 April 2026: सिंह राशि काम में रुकावट, ऑफिस में विवाद और पारिवारिक तनाव बढ़ने के संकेत

Aaj ka Singh Rashifal 7 April 2026: सिंह राशि काम में रुकावट, ऑफिस में विवाद और पारिवारिक तनाव बढ़ने के संकेत

Singh Rashifal 7 April 2026: सिंह राशि के लिए 7 अप्रैल 2026 का दिन चुनौतियों से भरा रह सकता है. करियर, बिजनेस और रिश्तों में सतर्क रहें, विवाद से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें तभी स्थिति बेहतर होगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Apr 2026 02:20 AM (IST)
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सिंह राशि 7 अप्रैल 2026 राशिफल: आज संभलकर चलने का दिन, कामकाज में रुकावट और रिश्तों में तनाव के संकेत, धैर्य और समझदारी से ही मिलेगी राहत. चन्द्रमा 4वें भाव में होने से पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है. दिन में कई उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखना जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी है. खासकर कानों से जुड़ी समस्या या दर्द परेशान कर सकता है. तेज आवाज और शोर से दूरी बनाएं. साथ ही मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें.

व्यापार राशिफल
बिजनेसमैन के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. सरकारी मामलों में सावधानी रखें, क्योंकि कानूनी नोटिस या पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है. क्लाइंट्स के साथ गलतफहमी के कारण कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है. मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कर्मचारियों की कमी या काम छोड़ने से तनाव झेलना पड़ सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल
ऑफिस में आज सतर्क रहने की जरूरत है. आपकी ईमेल या मैसेज का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे विवाद हो सकता है. रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं और आपको कठिन कार्यों में उलझाया जा सकता है. सेल्स से जुड़े लोगों को टारगेट पूरा करने में कठिनाई और दबाव महसूस होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल
परिवार में तनाव का माहौल बन सकता है. पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है. ऐसे में वाणी पर नियंत्रण रखें और शांति से स्थिति संभालें. रिश्तों को बिगड़ने से बचाना जरूरी है.

आर्थिक राशिफल
आज आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. किसी भी बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले से बचें. बिजनेस में संभावित नुकसान या देरी के कारण आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स और खिलाड़ियों के लिए दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. पढ़ाई या प्रदर्शन में गिरावट महसूस हो सकती है. ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. ड्राइविंग सीख रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

भाग्यशाली अंक और रंग
लक्की नंबर: 4
लक्की रंग: ब्लू
अनलक्की नंबर: 7

उपाय
आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे नकारात्मकता कम होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों के लिए दिन शुभ है?
दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसलिए हर काम सोच-समझकर करें.

Q2. करियर में क्या सावधानी रखें?
ऑफिस में विवाद से बचें और कम्युनिकेशन साफ रखें.

Q3. स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखें?
कानों से जुड़ी समस्या से बचने के लिए तेज आवाज से दूर रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Apr 2026 02:20 AM (IST)
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