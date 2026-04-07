सिंह राशि 7 अप्रैल 2026 राशिफल: आज संभलकर चलने का दिन, कामकाज में रुकावट और रिश्तों में तनाव के संकेत, धैर्य और समझदारी से ही मिलेगी राहत. चन्द्रमा 4वें भाव में होने से पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है. दिन में कई उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखना जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल

आज स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी है. खासकर कानों से जुड़ी समस्या या दर्द परेशान कर सकता है. तेज आवाज और शोर से दूरी बनाएं. साथ ही मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें.

व्यापार राशिफल

बिजनेसमैन के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. सरकारी मामलों में सावधानी रखें, क्योंकि कानूनी नोटिस या पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है. क्लाइंट्स के साथ गलतफहमी के कारण कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है. मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कर्मचारियों की कमी या काम छोड़ने से तनाव झेलना पड़ सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल

ऑफिस में आज सतर्क रहने की जरूरत है. आपकी ईमेल या मैसेज का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे विवाद हो सकता है. रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं और आपको कठिन कार्यों में उलझाया जा सकता है. सेल्स से जुड़े लोगों को टारगेट पूरा करने में कठिनाई और दबाव महसूस होगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

परिवार में तनाव का माहौल बन सकता है. पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है. ऐसे में वाणी पर नियंत्रण रखें और शांति से स्थिति संभालें. रिश्तों को बिगड़ने से बचाना जरूरी है.

आर्थिक राशिफल

आज आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. किसी भी बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले से बचें. बिजनेस में संभावित नुकसान या देरी के कारण आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स और खिलाड़ियों के लिए दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. पढ़ाई या प्रदर्शन में गिरावट महसूस हो सकती है. ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. ड्राइविंग सीख रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

भाग्यशाली अंक और रंग

लक्की नंबर: 4

लक्की रंग: ब्लू

अनलक्की नंबर: 7

उपाय

आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे नकारात्मकता कम होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों के लिए दिन शुभ है?

दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसलिए हर काम सोच-समझकर करें.

Q2. करियर में क्या सावधानी रखें?

ऑफिस में विवाद से बचें और कम्युनिकेशन साफ रखें.

Q3. स्वास्थ्य को लेकर क्या ध्यान रखें?

कानों से जुड़ी समस्या से बचने के लिए तेज आवाज से दूर रहें.

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