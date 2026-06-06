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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 6 June 2026: सिंह राशि रिन्यूअल के कार्यों में देरी करने से बचें व्यापारी, नए मित्र बनाने से पहले व्यक्ति को परखें

Aaj ka Singh Rashifal 6 June 2026: सिंह राशि रिन्यूअल के कार्यों में देरी करने से बचें व्यापारी, नए मित्र बनाने से पहले व्यक्ति को परखें

Leo Horoscope 6 June 2026: सुनफा योग से सिंह राशि वालों के व्यापार में काम आएगी न्यू टेक्नोलॉजी, क्या शनिवार को दूसरों की मदद करने से बढ़ेगा दफ्तर में आपका मान-सम्मान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आधुनिक तकनीकों को अपनाने और समयबद्धता का ध्यान रखने का है. आज आपकी कुंडली में सुनफा योग का निर्माण होने से बिजनेस में 'न्यू टेक्नोलॉजी' (नई तकनीक या डिजिटल टूल्स) का बेहतरीन यूज करने से आपके बिजनेस की ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा होगा. 

बिजनेसमैन अपने लाइसेंस, एग्रीमेंट्स या रिन्यूअल (नवीनीकरण) से जुड़े जितने भी जरूरी काम हैं, उनमें आज भूलकर भी देरी न करें; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि इसके लिए तुरंत रिमाइंडर्स लगा लें, क्योंकि अंतिम समय की भागदौड़ में आप इसे भूल सकते हैं जिससे नुकसान हो सकता है. नए व्यापारियों की मित्र मंडली में आज कुछ नए मित्र जुड़ सकते हैं; लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से परखना न भूलें, ताकि भविष्य में आपके बिजनेस पर किसी प्रकार की आंच न आए.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन दफ्तर में संकटमोचक बनने और अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाने का रहेगा. आज ऑफिस के किसी मुख्य काम में आने वाली जटिल समस्याओं को सुलझाने में मैनेजमेंट द्वारा आपकी विशेष सहायता मांगी जा सकती है; वहां आगे बढ़कर अपने ज्ञान और पुराने अनुभव का पूरा उपयोग करें, इससे बॉस की नजरों में आपका सम्मान बढ़ेगा. 

गर् करण होने से, अपनी प्रॉपर प्लानिंग और समय पर कार्यों को कंप्लीट करने की आपकी अद्भुत आदत के चलते आज आपके हाथ कई बड़े-बड़े नए प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं. ध्यान रखें कि किसी भी ऑफिशियल वर्क को पूरा करने के लिए भूलकर भी किसी 'इलीगल एक्टिविटी' (गलत या गैर-कानूनी रास्तों) का सहारा बिल्कुल न लें, अन्यथा आप बड़ी कानूनी परेशानियों में बुरी तरह फंस सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. आज करियर या किसी मुख्य प्रतियोगिता से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर (गुड न्यूज) मिलने से स्टूडेंट्स के लिए पूरा दिन गजब का पॉजिटिव और बेहतर बना रहेगा, जिससे आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन आत्मिक शांति पाने और पुण्य कमाने का रहेगा. छठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको पुरानी किसी शारीरिक बीमारी या कष्ट से हमेशा के लिए बड़ी मुक्ति मिल सकती है, जिससे स्वास्थ्य में बड़ा सुधार दिखेगा. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज आप अपने बिजी समय में से कुछ पल निकालकर ज्यादा से ज्यादा दान-पुण्य और परोपकार के सामाजिक कार्यों में अपना समय लगाएं, इससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार और स्फूर्तिदायक रहेगा. पुरानी बीमारी ठीक होने से आप खुद को शारीरिक रूप से बेहद हल्का और स्वस्थ महसूस करेंगे. मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के दोषों को शांत करने और सर्वार्थसिद्धि योग की शुभता पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज के दिन सुबह शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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