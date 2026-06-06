Aaj ka Singh Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आधुनिक तकनीकों को अपनाने और समयबद्धता का ध्यान रखने का है. आज आपकी कुंडली में सुनफा योग का निर्माण होने से बिजनेस में 'न्यू टेक्नोलॉजी' (नई तकनीक या डिजिटल टूल्स) का बेहतरीन यूज करने से आपके बिजनेस की ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा होगा.

बिजनेसमैन अपने लाइसेंस, एग्रीमेंट्स या रिन्यूअल (नवीनीकरण) से जुड़े जितने भी जरूरी काम हैं, उनमें आज भूलकर भी देरी न करें; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि इसके लिए तुरंत रिमाइंडर्स लगा लें, क्योंकि अंतिम समय की भागदौड़ में आप इसे भूल सकते हैं जिससे नुकसान हो सकता है. नए व्यापारियों की मित्र मंडली में आज कुछ नए मित्र जुड़ सकते हैं; लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से परखना न भूलें, ताकि भविष्य में आपके बिजनेस पर किसी प्रकार की आंच न आए.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन दफ्तर में संकटमोचक बनने और अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाने का रहेगा. आज ऑफिस के किसी मुख्य काम में आने वाली जटिल समस्याओं को सुलझाने में मैनेजमेंट द्वारा आपकी विशेष सहायता मांगी जा सकती है; वहां आगे बढ़कर अपने ज्ञान और पुराने अनुभव का पूरा उपयोग करें, इससे बॉस की नजरों में आपका सम्मान बढ़ेगा.

गर् करण होने से, अपनी प्रॉपर प्लानिंग और समय पर कार्यों को कंप्लीट करने की आपकी अद्भुत आदत के चलते आज आपके हाथ कई बड़े-बड़े नए प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं. ध्यान रखें कि किसी भी ऑफिशियल वर्क को पूरा करने के लिए भूलकर भी किसी 'इलीगल एक्टिविटी' (गलत या गैर-कानूनी रास्तों) का सहारा बिल्कुल न लें, अन्यथा आप बड़ी कानूनी परेशानियों में बुरी तरह फंस सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना मजबूत करेगा. आज करियर या किसी मुख्य प्रतियोगिता से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर (गुड न्यूज) मिलने से स्टूडेंट्स के लिए पूरा दिन गजब का पॉजिटिव और बेहतर बना रहेगा, जिससे आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन आत्मिक शांति पाने और पुण्य कमाने का रहेगा. छठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको पुरानी किसी शारीरिक बीमारी या कष्ट से हमेशा के लिए बड़ी मुक्ति मिल सकती है, जिससे स्वास्थ्य में बड़ा सुधार दिखेगा. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज आप अपने बिजी समय में से कुछ पल निकालकर ज्यादा से ज्यादा दान-पुण्य और परोपकार के सामाजिक कार्यों में अपना समय लगाएं, इससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार और स्फूर्तिदायक रहेगा. पुरानी बीमारी ठीक होने से आप खुद को शारीरिक रूप से बेहद हल्का और स्वस्थ महसूस करेंगे. मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के दोषों को शांत करने और सर्वार्थसिद्धि योग की शुभता पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज के दिन सुबह शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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