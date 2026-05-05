Aaj ka Singh Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज ग्रहों की स्थिति और चंद्रमा का आपके पांचवें भाव में गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत भाग्यशाली परिणाम लेकर आया है. चंद्रमा की यह स्थिति आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को नई धार देगी. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपके करियर, व्यक्तिगत संबंधों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए तैयार किया गया है.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के नजरिए से आज आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा पूरी दुनिया मानेगी. वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों और टैरिफ (Tariff) जैसी जटिल स्थितियों को आप अपनी सूझबूझ से अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे. मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है. आप अपने सभी लक्ष्यों को समय सीमा से पहले पूरा कर लेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज आपका तकनीकी ज्ञान चर्चा का विषय रहेगा. नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना और उस पर कार्य करना आज आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा. महत्वपूर्ण मीटिंग्स में जब आप अपने विचार रखेंगे, तो सभी आपकी तार्किक बातों से सहमत नजर आएंगे. आपका आत्मविश्वास और कार्यकुशलता सीनियर्स के बीच आपकी छवि को और अधिक बेहतर बनाएगी.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. चंद्रमा का पांचवें भाव में होना आपकी बौद्धिक क्षमता और याददाश्त (Memory) को शिखर पर ले जाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. यदि आप किसी शोध या जटिल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आज का दिन बड़ी सफलता दिला सकता है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. माता-पिता को अपनी संतान की ओर से कोई सुखद समाचार या सम्मान प्राप्त हो सकता है, जिससे घर का वातावरण प्रफुल्लित रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो, यदि पूर्व प्रेमी (Ex-partner) के साथ कोई पुराने विवाद चल रहे थे, तो आज उन्हें सुलझाने में आप सफल रहेंगे. आपसी बातचीत से रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज आप बेहद मजबूत स्थिति में हैं. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) इस समय अपने शीर्ष पर होगी, जो आपको मौसमी बीमारियों से बचाएगी. आप मानसिक रूप से भी काफी शांत और एकाग्र महसूस करेंगे. अपनी इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित कसरत और संतुलित खान-पान जारी रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: आज सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आपके तेज और प्रभाव में वृद्धि होगी.

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