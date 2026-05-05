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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 5 May 2026: सिंह राशि बौद्धिक क्षमता से मिलेगी बिजनेस में बढ़त, संतान सुख की होगी प्राप्ति

Aaj ka Singh Rashifal 5 May 2026: सिंह राशि बौद्धिक क्षमता से मिलेगी बिजनेस में बढ़त, संतान सुख की होगी प्राप्ति

Leo Horoscope: सिंह राशि 5 मई 2026 आज बिजनेस में वैश्विक बदलावों का लाभ मिलेगा और संतान से सुख प्राप्त होगा. याददाश्त और इम्यूनिटी रहेगी टॉप पर. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 May 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज ग्रहों की स्थिति और चंद्रमा का आपके पांचवें भाव में गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत भाग्यशाली परिणाम लेकर आया है. चंद्रमा की यह स्थिति आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को नई धार देगी. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपके करियर, व्यक्तिगत संबंधों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए तैयार किया गया है.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
बिजनेस के नजरिए से आज आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा पूरी दुनिया मानेगी. वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों और टैरिफ (Tariff) जैसी जटिल स्थितियों को आप अपनी सूझबूझ से अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे. मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है. आप अपने सभी लक्ष्यों को समय सीमा से पहले पूरा कर लेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
वर्कप्लेस पर आज आपका तकनीकी ज्ञान चर्चा का विषय रहेगा. नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना और उस पर कार्य करना आज आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा. महत्वपूर्ण मीटिंग्स में जब आप अपने विचार रखेंगे, तो सभी आपकी तार्किक बातों से सहमत नजर आएंगे. आपका आत्मविश्वास और कार्यकुशलता सीनियर्स के बीच आपकी छवि को और अधिक बेहतर बनाएगी.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल (Education & Student)
विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. चंद्रमा का पांचवें भाव में होना आपकी बौद्धिक क्षमता और याददाश्त (Memory) को शिखर पर ले जाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. यदि आप किसी शोध या जटिल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आज का दिन बड़ी सफलता दिला सकता है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. माता-पिता को अपनी संतान की ओर से कोई सुखद समाचार या सम्मान प्राप्त हो सकता है, जिससे घर का वातावरण प्रफुल्लित रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो, यदि पूर्व प्रेमी (Ex-partner) के साथ कोई पुराने विवाद चल रहे थे, तो आज उन्हें सुलझाने में आप सफल रहेंगे. आपसी बातचीत से रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के मामले में आज आप बेहद मजबूत स्थिति में हैं. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) इस समय अपने शीर्ष पर होगी, जो आपको मौसमी बीमारियों से बचाएगी. आप मानसिक रूप से भी काफी शांत और एकाग्र महसूस करेंगे. अपनी इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित कसरत और संतुलित खान-पान जारी रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: आज सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आपके तेज और प्रभाव में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 May 2026 03:30 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज ग्रहों की स्थिति और चंद्रमा का पांचवें भाव में गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत भाग्यशाली परिणाम लेकर आया है. यह आपकी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को नई धार देगा.

बिजनेस और फाइनेंस के क्षेत्र में सिंह राशि वालों के लिए क्या खास है?

बिजनेस के नजरिए से आज आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा पूरी दुनिया मानेगी. आप वैश्विक बाजार की जटिलताओं को अपनी सूझबूझ से अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे.

नौकरी और करियर के मामले में सिंह राशि वालों को क्या लाभ होगा?

वर्कप्लेस पर आपका तकनीकी ज्ञान चर्चा का विषय रहेगा और नई टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना आपके लिए आसान होगा. आपकी कार्यकुशलता सीनियर्स के बीच आपकी छवि को बेहतर बनाएगी.

शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा है?

यह समय विद्यार्थियों के लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का पांचवें भाव में होना आपकी बौद्धिक क्षमता और याददाश्त को बढ़ाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को लाभ होगा.

स्वास्थ्य के मामले में सिंह राशि वालों की क्या स्थिति रहेगी?

सेहत के मामले में आप बेहद मजबूत स्थिति में हैं. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शीर्ष पर होगी, जो आपको मौसमी बीमारियों से बचाएगी और आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे.

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