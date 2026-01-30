हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Singh Rashifal 31 January 2026: सिंह राशि पुराने काम पूरे होने से मिलेगी ख़ुशी, परिवार के साथ बीतेगा अच्छा समय

Singh Rashifal 31 January 2026: सिंह राशि पुराने काम पूरे होने से मिलेगी ख़ुशी, परिवार के साथ बीतेगा अच्छा समय

Leo Horoscope 31 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Jan 2026 05:42 PM (IST)
Singh Rashifal 31 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 11वें भाव में स्थित है, जिससे लाभ, नेटवर्किंग और वरिष्ठ लोगों से सहयोग के योग बन रहे हैं. बड़े लोगों के साथ मधुर व्यवहार आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है. दिन मेहनत और सूझबूझ से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

स्वास्थ्य राशिफल स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मांसपेशियों में दर्द या शरीर में जकड़न परेशान कर सकती है. ज्यादा शारीरिक मेहनत के बाद आराम जरूरी है. हल्की स्ट्रेचिंग, योग और पर्याप्त पानी पीना लाभदायक रहेगा.

बिजनेस राशिफल व्यापार में मेहनत के साथ समझदारी भी जरूरी होगी. आपकी बनाई गई योजनाएं पूरी होती नजर आएंगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नई व्यावसायिक योजनाओं को अमल में लाने का यह सही समय है. अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी.

जॉब और करियर राशिफल एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है. वर्कस्पेस पर कार्यभार अधिक रहेगा, जिससे ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है. हालांकि आपकी मेहनत अधिकारियों की नजर में आएगी, जो भविष्य में तरक्की के रास्ते खोल सकती है.

फाइनेंस राशिफल आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. पुराने प्रयासों का लाभ मिल सकता है. निवेश सोच-समझकर करें, लेकिन धन प्रवाह संतुलित रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल बड़े भाई का सहयोग आपके लिए सहायक साबित होगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. मेहनत से अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने में सफल रहेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक लक्की कलर लाइट येलो, लक्की नंबर 8, अनलक्की नंबर 2.

उपाय सूर्य को जल अर्पित करें और जरूरतमंद को पीली वस्तु दान करें.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को करियर में लाभ मिल सकता है?
हाँ, खासकर बैंकिंग और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए अच्छे संकेत हैं.

Q2. बिजनेस में तेजी के संकेत क्यों हैं?
विदेशी संपर्कों और साझेदारी में सुधार के कारण कारोबार आगे बढ़ सकता है.

Q3. सेहत को लेकर क्या सावधानी जरूरी है?
दवा समय पर लें और छोटी बीमारी को नजरअंदाज न करें.

ये पढ़ें: Kark Rashifal 31 January 2026: कर्क राशि काम का बोझ बढ़ेगा लेकिन मेहनत का फल मिलेगा, सेहत का ख्याल रखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 30 Jan 2026 05:42 PM (IST)
Leo Horoscope Singh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Embed widget