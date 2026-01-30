हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Rashifal 31 January 2026: कर्क राशि काम का बोझ बढ़ेगा लेकिन मेहनत का फल मिलेगा, सेहत का ख्याल रखें

Cancer Horoscope 31 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Jan 2026 05:07 PM (IST)
Aaj Ka Kark Rashifal 31 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 12वें भाव में होने से हर नए काम से पहले गहरी रिसर्च करना जरूरी रहेगा. भावनात्मक रूप से थोड़ी संवेदनशीलता रहेगी, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें. दिन मेहनत वाला है, लेकिन सही दिशा में प्रयास आपको आगे बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत का पाया थोड़ा कमजोर रह सकता है. थकान, कमजोरी या नींद की कमी महसूस हो सकती है. नियमित दिनचर्या रखें, पानी अधिक पिएं और ओवरवर्क से बचें. योग और ध्यान आपके लिए फायदेमंद रहेंगे.

बिजनेस राशिफल बिजनेसमैन लाभ को लेकर सक्रिय रहेंगे. प्रतिस्पर्धा अधिक है, इसलिए मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, पर अंत में जीत आपकी ही होगी. काम का दबाव कम करने के लिए जिम्मेदारियां टीम में बांटें. स्टाफ के साथ तालमेल बनाए रखना सफलता दिलाएगा.

जॉब और करियर राशिफल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों पर कार्यभार बढ़ सकता है. कुछ उलझनें रहेंगी, लेकिन ऑफिस में आपके काम की सराहना भी होगी. सहयोगात्मक रवैया रखें और अधीनस्थों की सलाह को नजरअंदाज न करें. इससे आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत होगी.

फाइनेंस राशिफल आय सामान्य रहेगी. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें. निवेश सोच-समझकर करें.

लव और फैमिली राशिफल प्रेम जीवन मधुर रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार को समय देने से रिश्तों में गर्माहट आएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे. यह फोकस भविष्य के लिए मजबूत नींव बनाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक लक्की कलर पर्पल, लक्की नंबर 2, अनलक्की नंबर 4.

उपाय शिवलिंग पर जल अर्पित करें और जरूरतमंद को सफेद वस्तु दान करें.

Q1. क्या आज कर्क राशि वालों को लाभ के संकेत मिलेंगे?
हाँ, कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने पर लाभ के संकेत हैं.

Q2. बिजनेस में साझेदारी को लेकर क्या सावधानी रखें?
पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी बात को छिपाने से बचें.

Q3. परिवार में तनाव का कारण क्या हो सकता है?
पुत्र से जुड़ा कोई व्यवहार या निर्णय भावनात्मक आघात दे सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 30 Jan 2026 05:07 PM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
