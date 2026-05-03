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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 3 May 2026: सिंह राशि बिजनेस में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, किसी करीबी कर्मचारी का साथ छोड़ना आपके लिए खतरे की घंटी

Aaj ka Singh Rashifal 3 May 2026: सिंह राशि बिजनेस में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, किसी करीबी कर्मचारी का साथ छोड़ना आपके लिए खतरे की घंटी

Leo Horoscope: सिंह राशि का 3 मई 2026 का राशिफल. व्यापार और करियर में सावधानी बरतने का दिन. ससुराल पक्ष से तनाव संभव. सेहत और पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 May 2026 02:49 AM (IST)
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  • सिंह राशि के लिए मालव्य योग, लाभ-अमृत चौघड़िया शुभ।
  • व्यापार में रुकावट, लागत वृद्धि, निवेश सोच-समझकर करें।
  • नौकरी में तकनीकी दिक्कतें, टीम वर्क में समस्याएं आ सकती हैं।
  • पारिवारिक हस्तक्षेप से बचें, छात्रों को एकाग्रता की कमी।

Aaj ka Singh Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा.

वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए आज "मालव्य योग" का विशेष लाभ भी बना हुआ है. चंद्रमा आज आपकी राशि से 4th हाउस (चतुर्थ भाव) में गोचर करेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय सतर्क रहें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए अनुकूल रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सावधानी बरतने का है. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से संपत्ति या घर के रिनोवेशन से जुड़े कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं. बिजनेस में आज किसी पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी का साथ छोड़कर प्रतिद्वंद्वी कंपनी में जाना आपके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है. कच्चे माल की आपूर्ति बाधित होने और बढ़ते टैरिफ के कारण आपके प्रोडक्ट की लागत बढ़ सकती है, जिससे बाजार में बिक्री में 40 प्रतिशत तक की गिरावट आने की आशंका है. आज कोई भी बड़ा निवेश सोच-समझकर ही करें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र पर आज तकनीकी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं. ऑफिस के सिस्टम में वायरस या किसी तकनीकी खराबी के कारण आपको अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को बीच में ही रोकना पड़ सकता है. टीम वर्क में भी आज मुश्किलें आएंगी. किसी टीम मेंबर का काम से जी चुराना आपके प्रोजेक्ट में देरी का कारण बनेगा, जिसके लिए सीनियर मैनेजमेंट के सामने आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. अपने काम की स्वयं निगरानी करें और बैकअप तैयार रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
विवाहित जातकों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ससुराल पक्ष की अत्यधिक दखलअंदाजी आपके व्यक्तिगत जीवन की शांति भंग कर सकती है, जिससे पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. घर के रिनोवेशन या रखरखाव को लेकर भी परिवार में वैचारिक मतभेद होने की संभावना है. धैर्य से काम लें और निजी मामलों में बाहरी लोगों को हस्तक्षेप न करने दें.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन मानसिक थकान वाला रहेगा. लाइब्रेरी में घंटों समय बिताने के बाद भी आप कुछ नया सीखने या याद करने में खुद को असमर्थ महसूस कर सकते हैं. एकाग्रता की कमी आपकी प्रगति को प्रभावित कर सकती है. स्वास्थ्य के मामले में आज सीने में जकड़न या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है. योग और ध्यान का सहारा लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.

आज के विशेष अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय
आज के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. मंदिर में चने की दाल का दान करना आपके संकटों को कम करने में सहायक होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 May 2026 02:49 AM (IST)
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Frequently Asked Questions

3 मई 2026 को सिंह राशि वालों के लिए कौन से योग बन रहे हैं?

3 मई 2026 को सिंह राशि वालों के लिए वाशि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और मालव्य योग का विशेष लाभ बन रहा है।

व्यापार और धन के मामले में 3 मई 2026 को सिंह राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

व्यापार में सावधानी बरतें, संपत्ति या घर के नवीनीकरण में बाधाएं आ सकती हैं। कच्चे माल की आपूर्ति बाधित होने से लागत बढ़ सकती है, बड़े निवेश सोच-समझकर करें।

3 मई 2026 को सिंह राशि वालों के नौकरी और करियर के लिए क्या सलाह है?

कार्यक्षेत्र पर तकनीकी चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। टीम वर्क में भी मुश्किलें आएंगी, अपने काम की स्वयं निगरानी करें।

3 मई 2026 को सिंह राशि वालों के प्रेम और परिवार के लिए क्या स्थिति रहेगी?

ससुराल पक्ष की दखलअंदाजी से व्यक्तिगत जीवन की शांति भंग हो सकती है। घर के नवीनीकरण को लेकर भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, धैर्य से काम लें।

3 मई 2026 को सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या सुझाव है?

छात्रों के लिए मानसिक थकान वाला दिन रहेगा, एकाग्रता की कमी प्रगति को प्रभावित कर सकती है। सीने में जकड़न या मानसिक तनाव हो सकता है, योग और ध्यान बेहतर रहेगा।

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