Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिंह राशि के लिए मालव्य योग, लाभ-अमृत चौघड़िया शुभ।

व्यापार में रुकावट, लागत वृद्धि, निवेश सोच-समझकर करें।

नौकरी में तकनीकी दिक्कतें, टीम वर्क में समस्याएं आ सकती हैं।

पारिवारिक हस्तक्षेप से बचें, छात्रों को एकाग्रता की कमी।

Aaj ka Singh Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा.

वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए आज "मालव्य योग" का विशेष लाभ भी बना हुआ है. चंद्रमा आज आपकी राशि से 4th हाउस (चतुर्थ भाव) में गोचर करेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय सतर्क रहें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए अनुकूल रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सावधानी बरतने का है. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से संपत्ति या घर के रिनोवेशन से जुड़े कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं. बिजनेस में आज किसी पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी का साथ छोड़कर प्रतिद्वंद्वी कंपनी में जाना आपके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है. कच्चे माल की आपूर्ति बाधित होने और बढ़ते टैरिफ के कारण आपके प्रोडक्ट की लागत बढ़ सकती है, जिससे बाजार में बिक्री में 40 प्रतिशत तक की गिरावट आने की आशंका है. आज कोई भी बड़ा निवेश सोच-समझकर ही करें.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र पर आज तकनीकी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं. ऑफिस के सिस्टम में वायरस या किसी तकनीकी खराबी के कारण आपको अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को बीच में ही रोकना पड़ सकता है. टीम वर्क में भी आज मुश्किलें आएंगी. किसी टीम मेंबर का काम से जी चुराना आपके प्रोजेक्ट में देरी का कारण बनेगा, जिसके लिए सीनियर मैनेजमेंट के सामने आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. अपने काम की स्वयं निगरानी करें और बैकअप तैयार रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

विवाहित जातकों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ससुराल पक्ष की अत्यधिक दखलअंदाजी आपके व्यक्तिगत जीवन की शांति भंग कर सकती है, जिससे पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. घर के रिनोवेशन या रखरखाव को लेकर भी परिवार में वैचारिक मतभेद होने की संभावना है. धैर्य से काम लें और निजी मामलों में बाहरी लोगों को हस्तक्षेप न करने दें.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन मानसिक थकान वाला रहेगा. लाइब्रेरी में घंटों समय बिताने के बाद भी आप कुछ नया सीखने या याद करने में खुद को असमर्थ महसूस कर सकते हैं. एकाग्रता की कमी आपकी प्रगति को प्रभावित कर सकती है. स्वास्थ्य के मामले में आज सीने में जकड़न या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है. योग और ध्यान का सहारा लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.

आज के विशेष अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: ब्लू (नीला)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय

आज के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. मंदिर में चने की दाल का दान करना आपके संकटों को कम करने में सहायक होगा.

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