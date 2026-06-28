Singh Rashifal 28 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुभ योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको सही निर्णय लेने की आंतरिक समझ प्रदान करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद संभलकर काम करने का है. ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण आज बिजनेसमैन से कोई गड़बड़जाला या कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जिसके कारण आपके रेगुलर कस्टमर्स (ग्राहक) आपसे नाराज हो सकते हैं. आज बिजनेस में किसी भी तरह के जोखिम और रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में निवेश करने से पूरी तरह बचें. अपने बिजनेस के साथ-साथ अपने प्रतिष्ठान या दुकान के पुराने पेंडिंग कामों की योजना बनाएं और पेंडेंसी को बिल्कुल न बढ़ने दें; जितना संभव हो उन्हें आज ही कंप्लीट करने का प्रयास करें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. सट्टा बाजार, शेयर मार्केट या किसी भी जोखिम भरे सौदे में धन लगाने से भारी नुकसान हो सकता है. पैसों के लेन-देन में पारदर्शिता रखें और किसी के बहकावे में आकर अपनी जमा-पूंजी को दांव पर न लगाएं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र पर आज आपको अपनी सीमाओं को ध्यान में रखकर काम करना होगा. यदि आपने हाल ही में कोई नई नौकरी ज्वाइन की है, तो ऑफिस में केवल उन्हीं कामों को करने के लिए हामी भरें जिन्हें आप स्वयं कुशलता से कर सकते हैं; अन्यथा काम समय पर न पूरा होने के कारण आप कार्यस्थल पर हंसी के पात्र बन सकते हैं.

बॉस और सीनियर्स के साथ पहली बार काम करने में आपको कुछ शुरुआती परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. सार्वजनिक रूप से किसी भी असहज स्थिति से बचने के लिए बहुत ही सचेत और सतर्क होकर काम करें, क्योंकि आज आपकी वाणी काफी कठोर हो सकती है जो सहकर्मियों को चुभ सकती है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन आत्ममंथन करने का है. कॉम्पिटिटिव और जनरल एजुकेशन के स्टूडेंट्स आज किसी परीक्षा या टेस्ट में असफलता या कम अंक देखकर परेशान होने के बजाय इस बात की तलाश करें कि असफलता क्यों मिली और आपके प्रयासों में क्या कमी रह गई थी. अपनी गलतियों को सुधारकर दोबारा प्रयास करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज चंद्रमा के चौथे भाव में होने से कुछ घरेलू समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. आपके वैवाहिक संबंधों में भी कुछ परेशानियां और वैचारिक मतभेद आ सकते हैं. आज घर के कोई भी कठोर या महत्वपूर्ण फैसले भावुकता (इमोशंस) में आकर बिल्कुल न लें; बल्कि अच्छी तरह से सोच-विचार और बड़ों से परामर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लें तो बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

मानसिक चिंताओं और पारिवारिक कलह के कारण आज आप खुद को मानसिक रूप से थोड़ा थका हुआ और अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं. आज आपको अपने गुस्से और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को और बिगाड़ सकता है. प्राणायाम करें और खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Black(काला)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करें. घर से बाहर कदम रखने से पहले माता-पिता और वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल न भूलें, इससे आपके संकट टलेंगे.

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