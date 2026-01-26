Singh Rashifal 27 January 2026: सिंह राशि को काम पर फोकस जरूरी, सेहत और रिश्तों में संयम रखें

स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा बनी रहेगी, पर शुगर या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो लापरवाही न करें. मीठे का सेवन सीमित रखें, सुबह की सैर और हल्का योग लाभ देगा. मानसिक रूप से अनजाना भय परेशान कर सकता है, इसलिए सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं.
बिजनेस राशिफल
सुनफा योग संकेत दे रहा है कि नए काम की शुरुआत अभी टालना बेहतर रहेगा. बहस या विवाद से बचें, खासकर पार्टनर या क्लाइंट के साथ. मौजूदा कार्यों को व्यवस्थित करें, रिकॉर्ड और स्टॉक पर ध्यान दें. धैर्य से काम लेने पर भविष्य में लाभ की नींव मजबूत होगी.
जॉब व करियर राशिफल
ऑफिस में पूरा फोकस जरूरी है. लापरवाही नुकसान करा सकती है. टू-डू लिस्ट बनाकर काम करें, इससे उत्पादकता बढ़ेगी. सीनियर्स की नजर आप पर है, इसलिए अनुशासन और समय प्रबंधन आपकी छवि मजबूत करेंगे.
फाइनेंस राशिफल
धन स्थिति सामान्य रहेगी. बड़े निवेश से बचें. अनावश्यक खर्च रोकना समझदारी होगी. सेविंग प्लान पर दोबारा विचार करें.
प्रेम व परिवार राशिफल
लाइफ पार्टनर और परिवार का सहयोग मिलेगा. लेकिन क्रोध और अहंकार से रिश्तों में दरार आ सकती है. संवाद बनाए रखें, नम्रता ही संबंधों की ताकत है.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स को ध्यान भटकने से बचना होगा. नियमित रिवीजन और प्लानिंग से सफलता मिलेगी. प्रतियोगी छात्र अनुशासन रखें.
भाग्यशाली रंग – ग्रे
भाग्यशाली अंक – 7
अभाग्य अंक – 3
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जप करें.
FAQs
Q1. क्या नया बिजनेस शुरू करना ठीक है?
अभी टालना बेहतर रहेगा.
Q2. ऑफिस में सफलता कैसे मिलेगी?
फोकस, अनुशासन और टू-डू लिस्ट से.
Q3. सेहत में क्या सावधानी रखें?
शुगर लेवल कंट्रोल रखें और योग करें.