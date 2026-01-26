हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Singh Rashifal 27 January 2026: सिंह राशि को काम पर फोकस जरूरी, सेहत और रिश्तों में संयम रखें

Singh Rashifal 27 January 2026: सिंह राशि को काम पर फोकस जरूरी, सेहत और रिश्तों में संयम रखें

Leo Horoscope 27 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Jan 2026 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 27 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा नवम भाव में होने से आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे और लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे. आज भाग्य साथ देगा, लेकिन सफलता के लिए कर्म भी उतना ही जरूरी है. घर से निकलते समय चन्दन का तिलक लगाना आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा बनी रहेगी, पर शुगर या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो लापरवाही न करें. मीठे का सेवन सीमित रखें, सुबह की सैर और हल्का योग लाभ देगा. मानसिक रूप से अनजाना भय परेशान कर सकता है, इसलिए सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं.

बिजनेस राशिफल
सुनफा योग संकेत दे रहा है कि नए काम की शुरुआत अभी टालना बेहतर रहेगा. बहस या विवाद से बचें, खासकर पार्टनर या क्लाइंट के साथ. मौजूदा कार्यों को व्यवस्थित करें, रिकॉर्ड और स्टॉक पर ध्यान दें. धैर्य से काम लेने पर भविष्य में लाभ की नींव मजबूत होगी.

जॉब व करियर राशिफल
ऑफिस में पूरा फोकस जरूरी है. लापरवाही नुकसान करा सकती है. टू-डू लिस्ट बनाकर काम करें, इससे उत्पादकता बढ़ेगी. सीनियर्स की नजर आप पर है, इसलिए अनुशासन और समय प्रबंधन आपकी छवि मजबूत करेंगे.

फाइनेंस राशिफल
धन स्थिति सामान्य रहेगी. बड़े निवेश से बचें. अनावश्यक खर्च रोकना समझदारी होगी. सेविंग प्लान पर दोबारा विचार करें.

प्रेम व परिवार राशिफल
लाइफ पार्टनर और परिवार का सहयोग मिलेगा. लेकिन क्रोध और अहंकार से रिश्तों में दरार आ सकती है. संवाद बनाए रखें, नम्रता ही संबंधों की ताकत है.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स को ध्यान भटकने से बचना होगा. नियमित रिवीजन और प्लानिंग से सफलता मिलेगी. प्रतियोगी छात्र अनुशासन रखें.

भाग्यशाली रंग – ग्रे
भाग्यशाली अंक – 7
अभाग्य अंक – 3

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जप करें.

FAQs

Q1. क्या नया बिजनेस शुरू करना ठीक है?
अभी टालना बेहतर रहेगा.

Q2. ऑफिस में सफलता कैसे मिलेगी?
फोकस, अनुशासन और टू-डू लिस्ट से.

Q3. सेहत में क्या सावधानी रखें?
शुगर लेवल कंट्रोल रखें और योग करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Singh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
