Singh Rashifal 17 March 2026 in Hindi: सिंह राशि आज चन्द्रमा आपके 7वें भाव में स्थित हैं, जिससे वैवाहिक जीवन और साझेदारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में नयापन और समझ बढ़ने की संभावना है. दिन आपके लिए कई मामलों में सुधार और प्रगति के संकेत दे रहा है.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने पुराने और रुके हुए कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए. लंबे समय से लंबित कार्यों को समाप्त करने का यह अच्छा अवसर है. ऑफिस में जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने से सीनियर्स का भरोसा बढ़ सकता है. साथ ही आपको परिवार और बच्चों की परवरिश के लिए भी समय निकालना चाहिए, जिससे पारिवारिक संतुलन बना रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला रह सकता है, लेकिन आपकी समझदारी और अनुभव आपको कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करने में मदद करेंगे. यदि आप बिजनेस से जुड़ी यात्रा कर रहे हैं तो पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा. उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें, लेकिन यदि जाना आवश्यक हो तो यात्रा से पहले गुड़ खाकर और पांच कदम पीछे चलकर फिर आगे बढ़ना शुभ माना गया है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में पहले से चल रहा मानसिक तनाव कम हो सकता है. घर का माहौल पहले से बेहतर और शांतिपूर्ण रहेगा. लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और एक-दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है. आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है और परीक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपके लिए जरूरी रहेगा.

लकी नंबर: 5

लकी कलर: ग्रीन

अनलकी नंबर: 3

आज का उपाय

आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज सिंह राशि वालों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं?

हाँ, आज लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने का अच्छा अवसर मिल सकता है.

2. क्या सिंह राशि के व्यापारियों के लिए यात्रा शुभ है?

हाँ, लेकिन पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ मानी गई है.

3. सिंह राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज सिंह राशि के लिए ग्रीन रंग शुभ माना गया है.

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