Kark Rashifal 27 January 2026: कर्क राशि को ऑफिस में सम्मान, बिजनेस में कस्टमर रिलेशन से लाभ

Kark Rashifal 27 January 2026: कर्क राशि को ऑफिस में सम्मान, बिजनेस में कस्टमर रिलेशन से लाभ

Cancer Horoscope 27 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Jan 2026 08:14 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 27 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा दशम भाव में है, इसलिए कार्यक्षेत्र आज जीवन का मुख्य केंद्र रहेगा. कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध पर्दे के पीछे योजना बना सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें और ऑफिस या बिजनेस की गोपनीय बातें सीमित लोगों से ही साझा करें. सतर्कता ही सुरक्षा है.

स्वास्थ्य राशिफल
काम का दबाव मानसिक थकान दे सकता है. सिरदर्द, ब्लड प्रेशर या नींद की कमी महसूस हो सकती है. पानी अधिक पिएं और दिन में थोड़ी देर ब्रेक लेकर गहरी साँस की एक्सरसाइज करें. सार्वजनिक स्थान पर प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करना आपके पुण्य और मानसिक शांति दोनों बढ़ाएगा.

बिजनेस राशिफल
कस्टमर रिलेशन स्ट्रेटजी पर फोकस करें. पुराने ग्राहकों को बनाए रखना नए ग्राहकों से ज्यादा लाभ देगा. लॉयल्टी ऑफर, फॉलो-अप कॉल और बेहतर सर्विस से रिपीट बिजनेस बढ़ेगा. निवेश से पहले मार्केट कंडीशन और रिस्क फैक्टर का आकलन करें.

जॉब व करियर राशिफल
लक्ष्मीनारायण योग से आपकी बातों को महत्व मिलेगा. सीनियर्स और बॉस आपकी सलाह से सहमत दिखेंगे. आज चुस्ती-फुर्ती जरूरी है. काम समय पर पूरा करने से आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी. प्रमोशन की नींव ऐसे ही दिनों में पड़ती है.

फाइनेंस राशिफल
आय स्थिर रहेगी, पर बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें. सेविंग सुरक्षित रखें. परिवार से जुड़े खर्च संभव हैं.

प्रेम व परिवार राशिफल
बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें. परिवार में यदि मनमुटाव है तो पहल कर सुलह कराएं. आपका संतुलित व्यवहार रिश्तों में मधुरता लाएगा. पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल
बुधादित्य योग से स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स मेहनत का फल पाएंगे. निरंतर अभ्यास ही सफलता देगा.

भाग्यशाली रंग – वाइट
भाग्यशाली अंक – 1
अभाग्य अंक – 6

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का 21 बार जप करें.

FAQs

Q1. क्या ऑफिस में सावधानी जरूरी है?
हाँ, गोपनीयता बनाए रखें.

Q2. बिजनेस में लाभ कैसे बढ़ेगा?
कस्टमर रिलेशन मजबूत करें.

Q3. परिवार में शांति कैसे रहेगी?
बुजुर्गों का सम्मान और संवाद बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Jan 2026 08:14 PM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
