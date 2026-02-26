हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Singh Rashifal 26 February 2026: सिंह राशि नई योजना से मिलेगा लाभ, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी

Aaj ka Singh Rashifal 26 February 2026: सिंह राशि नई योजना से मिलेगा लाभ, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी

Leo Horoscope 26 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 26 Feb 2026 02:20 AM (IST)
Singh Rashifal 26 February 2026 in Hindi: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों को समझने और भविष्य की योजनाओं पर काम करने का रहेगा. चन्द्रमा 11वें भाव में होने से आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और नए अवसर मिलने की संभावना बनेगी. गजकेसरी और प्रीति योग के प्रभाव से सामाजिक और पेशेवर क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत हो सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत सामान्य रूप से ठीक रहेगी, लेकिन घुटनों या जोड़ों में दर्द परेशान कर सकता है. ज्यादा देर खड़े रहने या भारी काम से बचें. हल्का व्यायाम और कैल्शियम युक्त आहार लाभ देगा.

बिजनेस और करियर राशिफल: व्यापारियों की आय अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. नई मार्केट या नए एरिया में बिजनेस विस्तार की योजना बन सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी. नौकरीपेशा लोगों को मीटिंग या प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है, हालांकि मेहनत के अनुसार परिणाम थोड़ा कम महसूस हो सकता है. धैर्य और रणनीति से काम करें.

लव और फैमिली राशिफल: रिश्तों में स्थिरता लाने के लिए आपको अपने अंदर की नकारात्मक सोच को दूर करना होगा. परिवार में खर्चों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन आपसी समझ से स्थिति संभल जाएगी. प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल: आय अच्छी रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें. बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. निवेश से पहले सही सलाह लें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल: विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल विषयों में सफलता मिलेगी. लैब, प्रोजेक्ट या टेक्निकल कार्यों में मन लगेगा और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: ग्रीन
उपाय: सूर्य देव को सुबह जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें.

1. क्या आज सिंह राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा?
हाँ, आय अच्छी रहेगी और विस्तार के अवसर भी मिल सकते हैं.

2. नौकरी में सफलता मिलेगी?
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे आएंगे.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
सामान्य रहेगा, पर घुटनों के दर्द का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Feb 2026 02:20 AM (IST)
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
Embed widget