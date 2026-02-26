Aaj ka Singh Rashifal 26 February 2026: सिंह राशि नई योजना से मिलेगा लाभ, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत सामान्य रूप से ठीक रहेगी, लेकिन घुटनों या जोड़ों में दर्द परेशान कर सकता है. ज्यादा देर खड़े रहने या भारी काम से बचें. हल्का व्यायाम और कैल्शियम युक्त आहार लाभ देगा.
बिजनेस और करियर राशिफल: व्यापारियों की आय अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. नई मार्केट या नए एरिया में बिजनेस विस्तार की योजना बन सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी. नौकरीपेशा लोगों को मीटिंग या प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है, हालांकि मेहनत के अनुसार परिणाम थोड़ा कम महसूस हो सकता है. धैर्य और रणनीति से काम करें.
लव और फैमिली राशिफल: रिश्तों में स्थिरता लाने के लिए आपको अपने अंदर की नकारात्मक सोच को दूर करना होगा. परिवार में खर्चों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन आपसी समझ से स्थिति संभल जाएगी. प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें.
फाइनेंस राशिफल: आय अच्छी रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें. बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. निवेश से पहले सही सलाह लें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल: विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल विषयों में सफलता मिलेगी. लैब, प्रोजेक्ट या टेक्निकल कार्यों में मन लगेगा और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: ग्रीन
उपाय: सूर्य देव को सुबह जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें.
FAQs
1. क्या आज सिंह राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा?
हाँ, आय अच्छी रहेगी और विस्तार के अवसर भी मिल सकते हैं.
2. नौकरी में सफलता मिलेगी?
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे आएंगे.
3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
सामान्य रहेगा, पर घुटनों के दर्द का ध्यान रखें.