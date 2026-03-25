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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 25 March 2026: आज करियर में गेम-चेंजर मौका! धन लाभ और मानसिक शांति का दिन, जानें उपाय

Aaj Ka Singh Rashifal 25 March 2026: आज करियर में गेम-चेंजर मौका! धन लाभ और मानसिक शांति का दिन, जानें उपाय

Leo Horoscope 25 March 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Mar 2026 03:40 AM (IST)
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Singh Rashifal 25 March 2026 in Hindi: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन लाभ और उपलब्धियों से भरा रहेगा. चन्द्रमा आपके ग्यारहवें भाव में स्थित है, जिससे इनकम, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति के योग मजबूत होंगे. आज आपको अपने प्रयासों का सीधा फायदा देखने को मिलेगा.

खास बात ये है कि आज आपका अंतर्मन काफी सही दिशा दिखाएगा अगर आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करेंगे, तो नुकसान आपका ही होगा.

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करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रोडक्टिव रहेगा. ऑफिस में काम का बोझ जरूर रहेगा, लेकिन आप उससे दबेंगे नहीं, बल्कि आपकी कार्यक्षमता लगभग 20% तक बढ़ेगी. ये वही चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी.

आज आपको अपने सीनियर से कोई ऐसी गुप्त या महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो आगे चलकर आपके करियर के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है. अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी दूर नहीं है.

हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग जैसे डॉक्टर और नर्स आज अपने काम से संतुष्टि और सम्मान दोनों पाएंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन साफ तौर पर प्रॉफिटेबल है. खासकर शेयर मार्केट या ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन यहां एक गलती मत करना लालच में आकर ओवरट्रेडिंग करोगे तो जितना कमाओगे उतना गंवा भी सकते हो.

लोकल फॉर वोकल बिजनेस करने वालों को आज किसी बड़ी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने का मौका मिल सकता है, जो आपके बिजनेस को एक नया स्केल दे सकता है.

आपका अंतर्मन आज सही गाइड करेगा, इसलिए डेटा के साथ-साथ अपनी समझ पर भी भरोसा रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी, जो आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. अगर आप लंबे समय से तनाव में थे, तो आज राहत महसूस होगी. शारीरिक तौर पर पैरों में हल्की थकान या दर्द हो सकता है, इसलिए पैरों की मालिश आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी. इसे नजरअंदाज मत करना छोटी चीजें ही लंबे समय में फर्क डालती हैं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज सुकून रहेगा. परिवार के साथ आध्यात्मिक या गहरी चर्चाओं में समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में गहराई आएगी.

लव लाइफ में भी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा. आप और आपका पार्टनर एक-दूसरे के प्रति ज्यादा सम्मान महसूस करेंगे. अगर रिश्ते में पहले कोई इगो क्लैश था, तो आज उसे सुलझाने का सही समय है लेकिन पहल आपको करनी होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा हो सकता है. किसी संस्था या प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिलने के योग हैं. अगर आप आर्ट, म्यूजिक या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी.

आर्टिस्ट्स के लिए आज का दिन खास रहेगा आपकी प्रदर्शनी या प्रोजेक्ट को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है. लेकिन एक बात याद रखो, ये रिजल्ट अचानक नहीं आया है ये आपकी लगातार मेहनत का असर है.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 2
लकी रंग: ऑरेंज
अनलकी नंबर: 4

उपाय (Remedy)

आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से मन में रखें. साथ ही, किसी जरूरतमंद को फल या नारंगी रंग की वस्तु दान करें. इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सफलता के रास्ते और मजबूत होंगे.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को धन लाभ होगा?
हाँ, खासकर शेयर मार्केट या बिजनेस से जुड़े लोगों को अचानक लाभ मिल सकता है, लेकिन जोखिम को कंट्रोल में रखें.

Q2. करियर में क्या बड़ा मौका मिल सकता है?
हाँ, सीनियर से मिली कोई खास जानकारी आपके करियर के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
मानसिक शांति बनी रहेगी, बस पैरों की थकान को नजरअंदाज न करें और आराम जरूर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Mar 2026 03:40 AM (IST)
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