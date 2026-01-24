हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Singh Rashifal 25 January 2026: सिंह राशि को विदेशी सहयोग से लाभ, अटका धन वापस मिलने के योग

Leo Horoscope 25 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Jan 2026 05:39 PM (IST)
Singh Rashifal 25 January 2026 in Hindi: सिंह राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास, आध्यात्मिक उन्नति और भविष्य को नई दिशा देने वाला है. चन्द्रमा के 9वें भाव में होने से आपका झुकाव धर्म, ज्ञान और सकारात्मक सोच की ओर बढ़ेगा. भाग्य का सहयोग मिलने से कई अटके काम आगे बढ़ेंगे.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय स्थिरता बनाए रखने का है. वर्कप्लेस पर जैसे काम चल रहा है, उसे उसी तरीके से जारी रखें. किसी बड़े बदलाव या प्रयोग से फिलहाल बचना आपके हित में रहेगा. हालांकि जो लोग जॉब चेंज की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है और अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आपकी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होने से आप सेमिनार, मीटिंग या ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे प्रोफेशनल पहचान और नेटवर्क दोनों बढ़ेंगे.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए समय बेहद शुभ है. यदि किसी फॉरेन कंपनी से साझेदारी या जुड़ाव का प्रस्ताव मिला है, तो उस पर गंभीरता से विचार करें क्योंकि यह आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है. सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद बन रही है. इससे बिजनेस में नई ऊर्जा आएगी और योजनाओं को गति मिलेगी. सही निर्णय और दूरदर्शिता आपको लाभ दिलाएगी.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. रुके हुए भुगतान मिलने से नकदी प्रवाह बेहतर होगा. भविष्य की योजनाओं के लिए सेविंग और निवेश पर भी ध्यान देना फायदेमंद रहेगा. खर्चों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल
दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. उनके समर्थन से आप घर के बड़े बुजुर्गों के विचारों में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे और इसमें काफी हद तक सफल भी रहेंगे. रविवार का दिन परिवार के साथ सुकून और खुशी के पल बिताने का अवसर देगा. पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है. वायरल बीमारियों से बचाव के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें. पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों के लिए समय सकारात्मक है. आने वाले एग्जाम में आप उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. नियमित पढ़ाई और आत्मविश्वास बनाए रखने से सफलता के योग मजबूत होंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग येलो
भाग्यशाली अंक 4
अनलकी अंक 2

उपाय
रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आत्मबल और भाग्य दोनों मजबूत होंगे.

FAQs
प्रश्न 1 क्या फॉरेन कंपनी से जुड़ना लाभदायक रहेगा?
उत्तर हां यह साझेदारी बिजनेस के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है.

प्रश्न 2 क्या जॉब चेंज का सही समय है?
उत्तर हां इच्छुक लोगों के लिए अच्छे अवसर मिलने के योग हैं.

प्रश्न 3 छात्रों को किस बात पर ध्यान देना चाहिए?
उत्तर नियमित अध्ययन और आत्मविश्वास बनाए रखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Jan 2026 05:39 PM (IST)
Leo Horoscope Singh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
