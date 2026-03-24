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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 24 March 2026: सिंह राशि करियर में जबरदस्त सफलता, बिजनेस में रिकॉर्ड तोड़ लाभ और रिश्तों में खुशियों की बहार

Aaj Ka Singh Rashifal 24 March 2026: सिंह राशि करियर में जबरदस्त सफलता, बिजनेस में रिकॉर्ड तोड़ लाभ और रिश्तों में खुशियों की बहार

Leo Horoscope 24 March 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Mar 2026 02:02 AM (IST)
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Singh Rashifal 24 March 2026 in Hindi: सिंह राशि आज चन्द्रमा आपके दशम भाव में स्थित हैं, जो करियर, प्रतिष्ठा और कर्म क्षेत्र का भाव होता है. इस वजह से आज आप पूरी तरह काम में डूबे रहेंगे और वर्कोहोलिक नजर आएंगे. दिन आपके लिए सफलता और उपलब्धियों से भरा रहेगा.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहद शानदार है. आपके काम की ऑफिस में खुलकर सराहना होगी, जिससे आपकी इमेज मजबूत बनेगी. मैनेजमेंट आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगा और ऑफिस पॉलिटिक्स से राहत मिलेगी. सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार या प्रमोशन को लेकर चर्चा हो सकती है. साथ ही, आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलने के भी योग हैं, जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है. पार्टनर के साथ लिया गया कोई रिस्की डिसीजन आज बड़ा फायदा दे सकता है. प्रीति और आयुष्मान योग के प्रभाव से आपकी सेल्स पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है. विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और एक्सपोर्ट बिजनेस में टैरिफ छूट का लाभ उठाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए निवेश के अवसर भी मिलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में दिन सकारात्मक रहेगा. यदि आप लंबे समय से यूरिन संबंधी किसी समस्या से परेशान थे, तो उसमें राहत मिल सकती है. दिनभर एक्टिव रहने के लिए पर्याप्त पानी पीना जरूरी है. स्पोर्ट्स पर्सन अपनी डाइट पर खास ध्यान देंगे, जिससे फिटनेस बेहतर बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. आप दोनों लॉन्ग ड्राइव या शॉपिंग का प्लान बना सकते हैं, जिससे रिश्तों में और नजदीकी आएगी. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. खेल से जुड़े छात्रों को अपनी फिटनेस और डाइट पर विशेष ध्यान देना होगा.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 8
लकी रंग: स्काई ब्लू
अनलकी नंबर: 4

उपाय (Remedy)
आज भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और “ॐ आदित्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, आज आपके काम की सराहना होगी और प्रमोशन या सैलरी वृद्धि के योग बन रहे हैं.

Q2. क्या बिजनेस में लाभ होगा?
जी हाँ, आज सेल्स में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि और नए अवसर मिलने की संभावना है.

Q3. क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा?
हाँ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पर्याप्त पानी पीना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Mar 2026 02:02 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
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